Κριστιάνο Ρονάλντο: Ένας μυθικός και... επιστημονικά ανεξήγητος 35άρης

Το βράδυ της Κυριακής, η Γιουβέντους κατέκτησε ακόμα ένα πρωτάθλημα στη Serie A, γράφοντας μοναδική ιστορία καθώς κανείς άλλος σύλλογος αυτή τη στιγμή στις μεγάλες ευρωπαϊκές Λίγκες δεν έχει κάνει το 9x9 που πανηγυρίζουν πλέον οι «μπιανκονέρι».

Το 2-0 επί της Σαμπντόρια και το 31ο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο φετινό πρωτάθλημα που συνεχίζεται κανονικά λόγω της τρίμηνης αναβολής που είχε σημειωθεί λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, έκαναν τα στατιστικά του Πορτογάλου σούπερ σταρ ακόμα πιο εντυπωσιακά. Τόσο που δεν μπορούν να εξηγηθούν από την επιστήμη. Μονάχα από το ποδόσφαιρο...

WHAT A GOAL!!!!! Great from Juve

O CR7 πανηγύρισε το 7ο πρωτάθλημα της ποδοσφαιρικής του καριέρας με το 9ο διαδοχικό που κατέκτησε η Γιουβέντους και 36ο συνολικά στην ιστορία του κλαμπ. Ασφαλώς είναι ο μοναδικός που κατακτά τουλάχιστον από μια φορά το πρωτάθλημα σε Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία, μετά την ιστορία που έχει γράψει και με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, όμως, είναι ο αριθμός των τερμάτων που κατέγραψε μέχρι και αυτή τη στιγμή στην δεύτερη σεζόν της παρουσίας του στην Serie A και αποτυπώνει πως ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους δεν έχει καταλάβει πως είναι 35 ετών...

Σε 32 παιχνίδια πρωταθλήματος μετά και από αυτό με τη Σαμπντόρια το βράδυ της Κυριακής, έχει σκοράρει 31 φορές. Και αυτό ερμηνεύεται σε... 28 βαθμούς για την ομάδα του! Ναι μεν φαίνεται να χάνει το βραβείο του πρώτου σκόρερ αφού... του ξέφυγε ο Τσίρο Ιμόμπιλε της Λάτσιο, όμως, έχει πλέον τον ίδιο αριθμό γκολ που είχε πετύχει ως 23χρονος ποδοσφαιριστής στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πίσω στην ποδοσφαιρική χρονιά 2007-2008! Και μάλιστα, τότε, ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση σε μια σεζόν στην ιστορία των «κόκκινων διαβόλων»! Και τώρα, στα 35 του ξαναγράφει ιστορία με τόσα γκολ, τα οποία αποτελούν ρεκόρ στα χρονικά της Γιουβέντους σε μια ποδοσφαιρική χρονιά! Φυσικά, μαζί και με τα 48 τέρματα με τη φανέλα της Ρεάλ (2014-2015) κατέχει το ρεκόρ στο σκοράρισμα σε μια αγωνιστική περίοδο, με τις ομάδες που έχει αγωνιστεί στην καριέρα του!

At 23 years old, Cristiano Ronaldo scored 31 Premier League goals, the second-most in a single league season in Man Utd’s 142-year history.

At 35 years old, Cristiano Ronaldo has scored 31 Serie A goals, equalling the all-time Juventus record for most in a single league season. pic.twitter.com/cEf8eCaO0U

— Squawka Football (@Squawka) July 26, 2020