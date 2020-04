Premier League: Μια μεγάλη νίκη... επανάστασης των παικτών

Από το βράδυ της Τετάρτης, οι ποδοσφαιριστές της Premier League, του κορυφαίου και πιο λαμπερού πρωταθλήματος, ακολουθούν μια κοινή κατεύθυνση στο θέμα των χρημάτων και του οικονομικού αντίκτυπου που έχει προκαλέσει αλλά και θα συνεχίσει να προκαλεί η παγκόσμια καραντίνα λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.

Ο Τζόρνταν Χέντερσον πήρε την πρωτοβουλία πριν από λίγες μέρες ν' ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους υπόλοιπους αρχηγούς των κλαμπ της Λίγκας, εκείνοι το συζητήσαν με τους δικούς τους συμπαίκτες κι έτσι ήρθε η δημιουργία της εκστρατείας PlayersTogether.

Με αυτό, παίρνει επίσημη μορφή η «φωνή» και η πρόθεση των ποδοσφαιριστών να διαθέσουν χρήματα εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη κι εκεί που αληθινά χρειάζονται βοήθεια για να καταφέρει η ανθρωπότητα να ξεπεράσει την πανδημία και την τεράστια πρόκληση που παρουσιάστηκε εν έτει 2020. Σε αυτό, συμπεριλαμβάνεται και η μεγάλη τους άρνηση να παραχωρήσουν μέρος του μισθού τους γιατί... έτσι το ζήτησαν κάποιοι ανώτεροί τους.

«Αποφασίστηκε να συνεργαστούμε με ιδρύματα τα οποία βρίσκονται υπό την αιγίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας ώστε να βοηθήσουμε και οι δωρεές να πηγαίνουν κατευθείαν εκεί που υπάρχει άμεση και πραγματική ανάγκη. Οι οργανισμοί που βρίσκονται υπό τη σκέπη του NHS είναι περί τους 150. Από τις προσφορές που θα γίνονται μέσω της εκστρατείας, θα ενισχύονται γιατροί, νοσηλευτές, εθελοντές και ασθενείς στη μάχη απέναντι στον κορονοϊό, ενώ φυσικά θα ενισχύονται και αρκετά άλλα κομμάτια.

Με αυτή την εκστρατεία, εμείς οι ποδοσφαιριστές κάνουμε εθελοντικά μια ενέργεια για να βοηθήσουμε, ανεξάρτητα από τα κλαμπ και τις Λίγκες. Δεν έγινε μαζί τους η κουβέντα, αλλά μονάχα μεταξύ μας. Θέλουμε να βοηθήσουμε εκεί που υπάρχει ανάγκη και το κάνουμε αμέσως. Αυτό κάνει τη διαφορά. Να βοηθάμε τον συνάνθρωπο» αναφέρεται στην ανακοίνωση του #PlayersTogether που κατέκλυσε τα social media και έτυχε καθολικής αποδοχής και αναγνώρισης της προσπάθειας.

Η Κυβέρνηση τους στοχοποίησε, απάντησαν κατάλληλα...

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Προστασίας του Πολίτη, Ματ Χάνκοκ, τα έβαλε με τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και στάθηκε μονάχα σε όσα γνωρίζει ο υπόλοιπος κόσμος, δίχως να δείξει ότι έχει κάποια μεγαλύτερη γνώση της κατάτασης στο ποδόσφαιρο. Υπέθεσε ότι όλοι έχουν γεμάτα πορτοφόλια, ότι δεν τους λείπει τίποτα και για κάποιον λόγο σκέφτηκε πως οι ποδοσφαιριστές που πληρώνονται με χρήματα που ο απλός κόσμος δεν θα δει ούτε σε δυο ζωές, θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που θα δέχονταν μείωση και θα βοηθούσαν στην οικονομία.

«Ακόμα και τώρα που βιώνουμε τη μεγαλύτερη κρίση και δοκιμασία της δικής μας ύπαρξης, ο Ματ Χάνκοκ πάλι σκέφτεται το ποδόσφαιρο! Γιατί δεν το βγάζει από το μυαλό του; Πως γίνεται τη στιγμή που μαίνεται ένας πόλεμος με τον κορονοϊό εκείνος να μιλάει ακόμα για τους ποδοσφαιριστές;» αναρωτήθηκε ο Γουέιν Ρούνεϊ μέσω της στήλης που διατηρεί κάθε Κυριακή στους Sunday Times και θέλησε να ξεκαθαρίσει: «Δεν πληρώνονται όλοι οι ποδοσφαιριστές το ίδιο, δεν έχουν όλες οι ομάδες την ίδια δυναμική. Έχουν ξεφύγει στην Κυβέρνηση και στις Λίγκες με όσα ζητούν και λένε. Υπάρχει ποδοσφαιριστής που μένει ακόμα με τη μητέρα του σε διαμέρισμα σε εστίες! Δεν μπορούν όλοι ν΄αντέξουν το 30% της μείωσης που θέλουν να επιβάλουν».

This is insane. A quick search of #Playerstogether on Instagram. All the players really have bought into this... pic.twitter.com/MEsg2OQFJ4

Όπως ξεκαθάριζε ο θρυλικός πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν παίκτης – κόουτς της Ντέρμπι Κάουντι, με όσα του επιτρέπει να γνωρίζει η πολυετής εμπειρία του από το ποδόσφαιρο και την Premier League, φαίνεται πλέον ότι υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και όσους βρίσκονται στην Κυβέρνηση. Κόντρα σε όσα ήθελαν να περάσουν προς τον κόσμο οι Κυβερνώντες, οι ποδοσφαιριστές παρέμειναν ψύχραιμοι γνωρίζοντας την πρωτοβουλία που είχε πάρει ο Τζόρνταν Χέντερσον και ετοίμαζαν την απάντησή τους.

Όπως είπε ο Ρούνεϊ: «Αν ξέρω ακριβώς που θα πάνε τα χρήματά μου και ότι θα διατεθούν για την ενίσχυση γιατρών και όσων έχουν ανάγκη, τότε αμέσως να τα δώσω». Αυτό ακριβώς ήθελαν οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και το πέτυχαν. Το είπε και το βράδυ της Τετάρτης αμέσως μετά την επισημοποίηση της καμπάνιας #PlayersTogether ο Μάρκους Ράσφορντ στο BT Sport σε εκπομπή... από το σπίτι, παρέα με τον Ρίο Φέρντιναντ και τον Τζέικ Χάμφρεϊ. «Θέλαμε να βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο και αυτός ήταν να πάνε τα χρήματά μας εκεί που έπρεπε. Είναι τεράστιας σημασίας...» σχολίασε.

"For us, we want to help in the best way possible and getting money to the right places is a massive thing." @MarcusRashford on how the Premier League players came together to form their collective initiative, #PlayersTogether . pic.twitter.com/lSZsl7Luf9

Το μπαλάκι σε διοικήσεις και αφεντικά, εκτέθηκε ο Υφυπουργός

Ήταν δεδομένο πως αυτή η «επανάσταση» των ποδοσφαιριστών που αποστασιοποιήθηκαν από διοικήσεις, αφεντικά και ανθρώπους που υποτίθεται ότι βάζουν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση την πολιτική που ακολουθεί το κλαμπ, θα προκαλούσε... αναταράξεις. Κι αυτές πλέον παρουσιάζονται στον βρετανικό Τύπο σφίγγοντας τη θηλιά γύρω από τον λαιμό των ισχυρών ανδρών των ποδοσφαιρικών συλλόγων, φτάνοντας μέχρι και το επίπεδο της πολιτικής σκηνής της Μεγάλης Βρετανίας που με τόσο ζήλο σχολίασε τους αθλητές και τους μισθούς τους τη στιγμή της κατάρρευσης της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Προστασίας του Πολίτη, Ματ Χάνκοκ, έχει βρεθεί στο απόλυτο επίκεντρο για να πράξει κάτι αντίστοιχο αυτού που ζητούσε με επιμονή από τους ποδοσφαιριστές. Να μειώσει, δηλαδή, τον μισθό του διαθέτοντας ένα μέρος ώστε να υπάρξει – όσο δύναται να γίνει αυτό – εξισορρόπηση των οικονομικών δεδομένων και να καταγραφεί η μικρότερη δυνατή χασούρα. Κι αν δεν γίνει με τέτοιο τρόπο, τότε να γίνει με κίνηση καλής θελήσεως και προσφορά αντίστοιχη του #PlayersTogether. «Μακάρι ορισμένοι άλλοι δισεκατομμυριούχοι και επιφανείς άνδρες του τόπου να δείξουν την ίδια ανθρώπινη ποιότητα που έδειξαν και οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Συγχαρητήρια στον Τζόρνταν Χέντερσον και τους υπόλοιπους παίκτες της Premier League» έγραψε στα social media ο Δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρχαμ.

If only some billionaires had the same amount of class as our footballers ...

Well done @JHenderson & our Premier League players https://t.co/LN5067ZrOb

— Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) April 8, 2020