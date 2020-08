Ο μαθητής Νάγκελσμαν απειλεί τον δάσκαλο Τούχελ

Πριν από δώδεκα χρόνια, η Λειψία που απόψε (18/08, 22:00) θα διεκδικήσει την παρθενική πρόκρισή της σε τελικό Champions League, δεν υπήρχε καν ως σύλλογος, αφού επρόκειτο να ιδρυθεί έναν χρόνο αργότερα.

Πριν από δώδεκα χρόνια, η Παρί Σεν Ζερμέν που επίσης θέλει την πρώτη της παρουσία στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, βρισκόταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας και έβλεπε τους τίτλους με το κιάλι. Τα πετροδόλαρα από το Κατάρ θα έκαναν την εμφάνισή τους στο προσκήνιο τρία χρόνια αργότερα.

Πριν από δώδεκα χρόνια, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν έβλεπε τα όνειρα του να κάνει καριέρα ποδοσφαιριστή να γίνονται θρύψαλα, όπως το γόνατο του. Ένας σοβαρός τραυματισμός έβαζε πρόωρο τέλος στην προσπάθεια του 21χρονου ξανθομάλλη Βαυαρού κεντρικού μέσου, ο οποίος έδειχνε καλά στοιχεία με την φανέλα της δεύτερης ομάδας της Άουγκσμπουργκ.

«Μετά τον τραυματισμό μου δεν ήθελα να έχω καμία σχέση με το άθλημα» θυμάται για τα συναισθήματά του το 33χρονο παιδί – θαύμα της προπονητικής, ο νεαρότερος τεχνικός που έχει φτάσει ποτέ σε ημιτελικό Champions League.

«Ήθελα να μείνω μακριά για λίγο, γιατί είχα επενδύσει τόσο πολύ χρόνο σε αυτό. Από την μια ημέρα στην άλλη, η καριέρα μου είχε τελειώσει, γρηγορότερα απ' όσο θα μπορούσα να είχα φανταστεί ποτέ» συμπληρώνει ο Νάγκελσμαν, ο οποίος θεωρεί πως, αν δεν προέκυπτε ο τραυματισμός, θα έκανε μια αξιοπρεπή καριέρα ως ποδοσφαιριστής, χωρίς πάντως να φτάσει πολύ ψηλά.

Η μοίρα, όμως, είχε άλλα σχέδια για τον Γιούλιαν. Και, σε αυτά, έπαιξε κομβικό ρόλο ο τότε προπονητής του στην δεύτερη ομάδα της Άουγκσμπουργκ, Τόμας Τούχελ. «Είχα ακόμα συμβόλαιο με την Άουγκσμπουργκ και γι' αυτό ο Τόμας με πλησίασε και, παρ' ότι δεν είπε: «Θα γίνεις προπονητής», ήταν μια πιο ρεαλιστική απόφαση» εξηγεί ο Νάγκελσμαν για την συζήτηση που έκανε με τον Τούχελ και, στην οποία, του πρότεινε να γίνει ο «κατάσκοπος» του, αναλύοντας τους αντιπάλους της Άουγκσμπουργκ.

Κάπως έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που υπόσχεται πάρα πολλά. Μια καριέρα, το αποκορύφωμα της οποίας (μέχρι το επόμενο) φέρνει τον μαθητή Νάγκελσμαν απέναντι στον δάσκαλο Τούχελ να διεκδικεί την παρουσία του σε τελικό Champions League.

«Του είμαι ευγνώμον γιατί μου έβαλε την ιδέα να γίνω προπονητής. Θεωρούσε πως ήμουν ταλαντούχος. Χάρη σε εκείνον, είχα την ευκαιρία να γίνω βοηθός του πρώην προπονητή μου στους Νέους Αλεξάντερ Σμιντ στην ομάδα Κ17 της Μόναχο 1860» συμπληρώνει ο Νάγκελσμαν για την επιρροή του Τούχελ στην καριέρα του, η οποία έκανε άλματα έκτοτε, μέχρι να φτάσει στον προθάλαμο του απόλυτου αγώνα, σε συλλογικό επίπεδο.

3 - With the Germans Hansi #Flick (@FCBayernEN), Julian #Nagelsmann (@DieRotenBullen) and Thomas #Tuchel (@PSG_English), three coaches from a single nation are in the semi-finals of the @ChampionsLeague for the first time. Record. pic.twitter.com/l58M47G497

— OptaFranz (@OptaFranz) August 14, 2020