Κρίμα και άδικο για τον Γιούργκεν Κλοπ να μην τον αφήσουν να πάρει το πρωτάθλημα (pics & vid)

Τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα βρίσκονται στον αέρα. Το ενδιαφέρον μας στρέφεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League.

Πριν από λίγες ημέρες αποφασίστηκε η επ’ αορίστον αναβολή της διοργάνωσης. Αν θα ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν είναι ένα μείζον θέμα με τις περισσότερες ομάδες να θέλουν την επανέναρξη με φινάλε.

Ωστόσο, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι ζητάνε την ακύρωση του πρωταθλήματος. Κάτι τέτοιο θα αδικήσει σχεδόν όλες τις ομάδες και πόσω μάλλον την Λίβερπουλ.

Οι «Reds» βρίσκονται πιο κοντά στην κατάκτηση τίτλου από ποτέ. Μετά από 30 χρόνια το μόνο που απομένει είναι ελάχιστες αγωνιστικές για να στεφθούν πρωταθλητές. Το θέμα είναι αν θα σωθεί η χρονιά και οδηγηθεί ομαλά στο τέλος της.

Θα είναι κρίμα και άδικο για την ομάδα της Λίβερπουλ να μην βάλει στην τροπαιοθήκη της τον φετινό τίτλο. Το αξίζει άλλωστε και ειδικά ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος αυτής της επιτυχίας.

Ο Γερμανός με τον ερχομό του στο club κατάφερε βήμα-βήμα να βάλει την ομάδα στο σωστό δρόμο και να την οδηγήσει στις επιτυχίες. Ποιο είναι όμως το προφίλ του Γιούργκεν Κλοπ;

Από μικρό παιδάκι κολλημένος με το κοουτσάρισμα

Ηταν 11 χρονών όταν άρχισε το ποδόσφαιρο να μπαίνει στο μυαλό του. Καθόταν μπροστά από ένα ραδιοφωνάκι και άκουγε προσεκτικά τις περιγραφές των αγώνων. Πολλές φορές παρενέβαινε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, λέγοντας στον πατέρα του τι αλλαγές θα έπρεπε να γίνουν ώστε η ομάδα του, Στουτγάρδη να γυρίσει το ματς κα να νικήσει.

Προς έκπληξη του πατέρα του, λίγα λεπτά αφότου πρότεινε τις τακτικές του, η Στουργκάρδη έκανε ό,τι είπε ο νεαρός Γιούργκεν.

Το 2001 μετά από μία σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα ανέλαβε τα ηνία της Μάιντς, και παρέμεινε για επτά χρόνια. Κατάφερε να την οδηγήσει στα μεγάλα σαλόνια της Bundesliga και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ολοι μιλούσαν για έναν άνθρωπο που πάντα ήταν με το χαμόγελο. Οπαδοί, παίκτες, δημοσιογράφοι αποθέωναν τον Γιούργκεν Κλοπ για την προσωπικότητα του.

Ο τεχνικός διευθυντής της Μάιντς, Κρίστιαν Χέιντελ, με τα καλύτερα λόγια για τον συμπατριώτη του.

«Ο Γιούργκεν κατάφερε να μεταμορφώσει μία ολόκληρη πόλη. Από εκεί που μέτραγες ελάχιστους για την αγάπη τους στο ποδόσφαιρο, πλέον όλοι θέλουν να χαράξουν την πορεία του Κλοπ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Εχοντας 11 χρόνια στην ομάδα ως παίκτης και 7 ως προπονητής ο νυν τεχνικός της Λίβερπουλ είναι χαραγμένος στο μυαλό όλων.

Η Ντόρμουντ η νέα σελίδα της καριέρας του

Το 2008 επέλεξε να αφήσει το Μάιντς για το Ντόρτμουντ. Κανείς δεν έκρινε την επιλογή του Γερμανού. Ολοι έβλεπαν την εξέλιξη του και ήθελαν να τον δουν να φτάνει την κορυφή της Ευρώπης.

Η πρώτη του χρονιά στη νέα ομάδα ήταν ικανοποιητική. Ο ίδιος ωστόσο είχε ένα ρόστερ 40 ποδοσφαιριστών να διαχειριστεί. Πράγμα δύσκολο.

Είχε τονίσει τη δυσκολία του έργου του με τόσους πολλούς παίκτες, καθώς δεν μπορούσε να μετατρέψει την ομάδα σε αυτό που ήθελε.

«Δεν θέλω 30 και 40 άτομα στο ρόστερ. Ολοι πρέπει να δίνουν το καλύτερο στο γήπεδο».

Η διοίκηση άκουσε την επιθυμία του προπονητή της και το 2008-09 αποδέσμευσε 17 παίκτες από τον σύλλογο και την επόμενη χρονιά άλλους 38!

Klopp said of Dortmund v Bayern: "We've got a bow & arrow, they've got a bazooka" But he still led @BVB to back-to-back Bundesliga titles & breaking Bayern's dominance#Klopp #LFC pic.twitter.com/fG1FXAVerr — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) March 18, 2020

Μετά την… συμμόρφωση που ήθελε και έγινε στην ομάδα από τον Κλοπ, η Ντόρτμουντ κατάφερε να πανηγυρίσει δύο σερί πρωταθλήματα. Τη σεζόν 2010-11 και το 2011-12. Ο ρόλος του στην ομάδα ήταν καθοριστικός.

Πάντα δίπλα στους παίκτες του και πάντα εκεί για να ακούσει το οποιοδήποτε πρόβλημα που υπήρχε. Υπό την καθοδήγηση έμπειρου τεχνικού, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κατάφερε να ματώσει τα αντίπαλα δίχτυα με τη φανέλα των «Βεστφαλών».

«Νομίζω ότι έμαθα πολλά στο πλάι του. Μαζί του πίστεψα ότι μπορώ να φτάσω σε τοπ επίπεδο. Ειχε μεγάλη επιρροή και με βοήθησε να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου», τονίζει ο Πολωνός στράικερ.

Όπως και στην Μάιντς έτσι και στην Ντόρτμουντ οι οπαδοί τον λάτρεψαν. Μέχρι και κορεό ετοίμασαν για να τον τιμήσουν για όλα όσα είχε κάνει για τον σύλλογο.

An incredible send-off for Klopp by the Dortmund fans. #BVB pic.twitter.com/snViNrk6bY — BBC 606 (@bbc606) May 23, 2015

Jurgen Klopp says an emotional goodbye to Borussia Dortmund // #BVB pic.twitter.com/j6GpOgYU27 — - (@CapturedFooty) May 23, 2015

Η άφιξη του «The Normal One» στο Ανφιλντ

Η λέξη «πίστη» ήταν κάτι που έλειπε μέχρι το 2015 από την Λίβερπουλ. Ένα χρόνο πριν την άφιξη του Κλοπ στον σύλλογο οι «Reds» έφτασαν κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά… νερό δεν ήπιαν.

Στις 4 Οκτωβρίου 2015 η διοίκηση της Λίβερπουλ έφτασε στο αμήν με την εικόνα της ομάδας, υπό τις οδηγίες του Μπρένταν Ρότζερς κι ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον Βορειοιρλανδό τεχνικό.

Χωρίς δεύτερη σκέψη έφεραν στο Μέρσεϊσαϊντ τον Γιούργκεν Κλοπ.

«Αισθάνθηκα μια απίστευτη θετική ενέργεια όταν περπάτησε μέσα στα αποδυτήρια και θα την θυμάμαι πάντα. Είχε μια αύρα η οποία μεταδιδόταν σε εμάς τους παίκτες», τόνισε μεταξύ άλλων ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Τζόρνταν Χέντερσον.

Φυσικά ο Γερμανός χρειάστηκε ένα μικρό διάστημα προκειμένου να προσαρμοστεί στο νέο του σύλλογο και να καταφέρει να δέσει μία ομάδα που τα τελευταία χρόνια ήταν στον κατήφορο.

Η αγωνία, το τρόπαιο και η συγκίνηση

Ποιος θα το πίστευε ότι μία ομάδα που ηττήθηκε με 3-0 στο πρώτο ματς θα κατάφερνε στη ρεβάνς να πετύχει τέσσερα γκολ και να προκριθεί στον τελικό του Champions League; Μόνο ένας τρελός Γερμανός. Μόνο αυτός πίστεψε σε αυτό το έπος αλλά και στους ποδοσφαιριστές του.

Τους έκανε να καταλάβουν πως στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Αρκεί να υπάρχει πίστη.

Η Λίβερπουλ έβγαλε εκτός θεσμού τον Μέσι και την παρέα και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Αυτό το τρόπαιο ήταν γραφτό…

A look back at Klopp's first six minutes as a @ChampionsLeague-winning manager... We're not crying, YOU ARE! pic.twitter.com/f5GreSgdF7 — Liverpool FC (at ) (@LFC) October 8, 2019

Το μόνο που του έχει μείνει είναι κατακτήσει το πολυπόθητο πρωτάθλημα με τους «κόκκινους» και βρίσκεται ένα μικρό βήμα πριν την επίτευξη αυτού του στόχου. Αρκεί να τον αφήσουν.

Τα όσα συμβαίνουν με την πανδημία του κορονοϊού, έχει επηρεάσει σε τεράστιο βαθμό την Premier League, χωρίς να γνωρίζει κανείς με απόλυτη βεβαιότητα αν θα συνεχιστεί ή όχι το πρωτάθλημα.

Μετά από 30 χρόνια ο τρελο-Κλοπ οδήγησε την ομάδα σε μία ακόμα επιτυχία και αυτό θα πρέπει να του πιστωθεί.

Επιμέλεια: Κώστας Τόπας