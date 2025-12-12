Παναθηναϊκός και ΑΕΚ δήλωσαν συμμετοχή στο Europe Trophy

Μέσα από το Europe Trophy έρχεται και την περίοδο 2025-2026 η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ δήλωσαν συμμετοχή στο 3ο τη τάξει Ευρωπαϊκό Κύπελλο ομάδων και θα επιδιώξουν να φτάσουν όσο γίνεται ψηλότερα.

Ο Παναθηναϊκός εκδήλωσε αυτό το ενδιαφέρον και για την ανδρική και για τη γυναικεία ομάδα του (τερμάτισαν στη 2η και την 3η θέση αντίστοιχα πέρσι στην Α1 εθνική κατηγορία) και διευρύνει την παράδοση των τελευταίων ετών, που τον θέλει να συμμετέχει σταθερά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έχει περάσει και από το Champions League και από το Europe Cup, ενώ να θυμίσουμε ότι το 2022 κατέκτησε το Europe Trophy στις γυναίκες και το 2024 στους άνδρες.

Η ΑΕΚ, που προέρχεται από την 4η θέση στην Α1 κατηγορία, θα γίνει… σταχτοπούτα του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Θα πάρει μέρος στο Europe Trophy γυναικών και θα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά, που θ’ αγωνιστεί στην Ευρώπη με κάποια από τις δύο ομάδες της. Η ΑΕΚ, που μετά την επαναλειτουργία του τμήματος, έφτασε τόσο ψηλά ώστε να γίνει πρωταθλήτρια Ελλάδας ανδρών και Κυπελλούχος Αττικής γυναικών, αλλά δεν είχε δοκιμάσει ποτέ τις δυνάμεις της σε Ευρωπαϊκό Κύπελλο.

Η προθεσμία με τις συμμετοχές των ομάδων και όλες τις λεπτομέρειες έκλεισε την περασμένη εβδομάδα, καθώς, σε αντίθεση με τις άλλες δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το Europe Trophy αργεί και φέτος ν’ αρχίσει. Μέσω της ΕΦΟΕπΑ τα αθηναϊκά σωματεία δήλωσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση του αθλήματος (ETTU) και τα ευρωπαϊκά τους ρόστερ.

Την ανδρική ομάδα του Παναθηναϊκού αποτελούν οι:

Τάμας Λάκατος (Ουγγαρία)

Κιμ Ταεχιούν (Κορέα)

Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος

Γιώργος Κωνσταντινόπουλος

Ζήσης Δουκέρης

Λευτέρης Μάκρας.

Η γυναικεία ομάδα του ίδιου συλλόγου έχει στη σύνθεση τις:

Ντίνα Μεσρέφ (Αίγυπτος)

Κατερίνα Τόλιου

Νικολέτα Στεφάνοβα (Ιταλία)

Ιωάννα Γερασιμάτου

Κωνσταντίνα Παρίδη

Μαρία Αρτσέτου

Βασιλική Τζίμου

Η ΑΕΚ δήλωσε τις: