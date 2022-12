Πινγκ πονγκ: Οι θέσεις του ράνκινγκ στις οποίες ολοκληρώνουν το 2022 οι Έλληνες αθλητές

Η Διεθνής Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ανακοίνωσε χθες, 27/12, τους νέους πίνακες αξιολόγησης, οι πίνακες της 52ης εβδομάδας και οι τελευταίοι για το 2022.

Οι Έλληνες αθλητές προσπάθησαν από την πλευρά τους για το καλύτερο βαθμολογικά μέσα σε ένα σύστημα, που δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για «άλματα»… Πρώτοι στο world ranking list από ελληνικής πλευράς ήταν βέβαια σε όλο το 2022 και παραμένουν ο Παναγιώτης Γκιώνης στους άνδρες και η Κατερίνα Τόλιου στις γυναίκες. Ουσιαστικό ότι πριν από λίγο καιρό ο Γκιώνης επανήλθε στους πρώτους 100 του κόσμου. Έλληνες διεθνείς υπάρχουν επίσης στις κατατάξεις των μικρών ηλικιακών κατηγοριών (εκτός από εκείνη του Under 11) και σύντομα αναμένεται να μπουν κι άλλοι χάρη στις συμμετοχές τους σε WTT Youth Contender.

Στον πίνακα των ανδρών ο Παναγιώτης Γκιώνης ολοκληρώνει το έτος στο νούμερο 83. Τον ακολουθεί ο Γιάννης Σγουρόπουλος στο Νο209 και την πρώτη ελληνική τριάδα κλείνει ο Γιώργος Σταματούρος στο Νο485. Ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος βρίσκεται στο Νο525, ενώ επανήλθε στην παγκόσμια κατάταξη και είναι στο Νο554 ο Καλλίνικος Κρεάνγκα μετά την πρόσφατη συμμετοχή του στο WTT Feeder των ΗΠΑ. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος εμφανίζεται αυτή την εβδομάδα στο Νο677 και ο Τάσος Ρηνιώτης στο Νο912. Στο κλείσιμο της χρονιάς την πρώτη 5άδα των ανδρών αποτελούν κατά σειρά οι: Φαν Ζεντόγνκ (Κίνα), Τομοκάζου Χαριμότο (Ιαπωνία), Μα Λονγκ (Κίνα), Βανγκ Τσουκίν (Κίνα) και Τρουλς Μέρεγκαρντ (Σουηδία).

Στον πίνακα των γυναικών η Κατερίνα Τόλιου βρίσκεται την τελευταία εβδομάδα στο νούμερο 185, με άνοδο μίας θέσης. Έπονται η Ελισάβετ Τέρπου στο Νο418 και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου στο Νο490. Από κει και πέρα η Κωνσταντίνα Παρίδη είναι στο Νο627, η Δήμητρα-Θωμαΐδα Τσεκούρα στο Νο653 και η Αλίκη Κιούφη στο Νο654. Η νεαρή Κινέζα Σουν Γινγκσά φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης. Στην πρώτη 5άδα την ακολουθούν οι συμπατριώτισσές της Τσεν Μενγκ, Γουάνγκ Μανγιού, Γουάνγκ Γιντί και η Γιαπωνέζα Μίμα Ίτο.

Στους πίνακες αξιολόγησης των μικρών ηλικιών εμφανίζονται από την Ελλάδα 5 αθλητές και 3 αθλήτριες. Δεν υπάρχει παντού ελληνική παρουσία, ενώ κάποια από τα αγόρια περνάνε σε παραπάνω ηλικιακή κατηγορία με την έλευση του 2023. Οι θέσεις με τις οποίες τελειώνουν το 2022:

Στους αθλητές Under 19 ο Αλέξανδρος Μαδέσης είναι στο νούμερο 362, ο Γιάννης Κούτρας στο Νο 583, ο Κώστας Φάκαρος στο Νο 800, οΚωνσταντίνος Αλεξούδης στο Νο 979, ο Γιάννης Κιοσελόγλου στο Νο 1.246. Στους αθλητές Under 17 ο Αλέξανδρος Μαδέσης στο κλείσιμο της παρουσίας του σε αυτή την κατηγορία είναι στο νούμερο 248, ο Γιάννη Κούτρα στο Νο 413, ο Κώστας Φάκαρος στο Νο 600, ο Κωνσταντίνος Αλεξούδης στο Νο 766, ο Γιάννης Κιοσελόγλου στο Νο 1.011. Στους αθλητές Under 15 ο Γιάννη Κούτρα στο Νο 228, ο Κώστας Φάκαρος στο Νο 367, ο Κωνσταντίνος Αλεξούδης στο Νο 511, ο Γιάννης Κιοσελόγλου στο Νο 699. Στους αθλητές Under 13 ο Κώστας Φάκαρος στην τελευταία του χρονιά σε αυτή την κατηγορία είναι στο νούμερο 131, ο Κωνσταντίνος Αλεξούδης στο Νο 210, ο Γιάννης Κιοσελόγλου στο Νο 343. Στις αθλήτριες Under 19 η Μαλαματένια Παπαδημητρίου βρίσκεται στο νούμερo 131, η Αγγελική Ευμορφιάδη στο Νο 480, η Δέσποινα Άμπα στο No 911. Στις αθλήτριες Under 17 η Αγγελική Ευμορφιάδη στο νούμερο 366 και η Δέσποινα Άμπα στο No 726.