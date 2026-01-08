Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (8/1) στο Gazzetta
Τα μεταγραφικά των «μεγάλων» ξεχωρίζουν για ακόμη μια φορά στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Χωρίς κούπα, Αταμάν γιοκ!» στον Παναθηναϊκό.
Livesport: «Τελική ευθεία της μάχης για Αντίνο!» ο ΠΑΟ.
Φως των σπορ: «Κλείνει Κουϊαμπανο» ο Ολυμπιακός.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Παλάσιος!» έγινε πρόταση από τους Πειραιώτες.
Ώρα των σπορ: «Με Βάργκα στο Χαριλάου» για το ντέρμπι η ΑΕΚ.
