Η αστυνομία στην Ινδία προχώρησε σε συλλήψεις αθλητών της πάλης που πραγματοποίησαν διαδηλώσεις απαιτώντας να φυλακιστεί ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τους.

Αρκετοί αθλητές της πάλης, μεταξύ των οποίων οι Ολυμπιονίκης Μπαϊράνγκ Πούνια και Σάκσι Μαλίκ, συνελλήφθησαν στην διάρκεια πορείας στην Ινδία.

Δεκάδες παλαιστές συγκεντρώθηκαν στο Νέο Δελχί, όπου ζητούσαν από τις αρχές να συλλάβουν τον πρόεδρο της ομοσπονδίας τους, τον οποίο εδώ και ένα μήνα κατηγορούν πως έχει πραγματοποιήσει σωρεία σεξουαλικών κακοποιήσεων.

Σήμερα επρόκειτο να γίνουν τα εγκαίνια του νέου κοινοβουλίου υπό τον πρωθυπουργό της χώρας, Ναρέντα Μόντι και το βρήκαν ως μία καλή ευκαιρία να πουν ανοιχτά στον κόσμο τα όσα καταλογίζουν στον πρόεδρο της ομοσπονδίας τους.

Ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε όταν πήγαν να περάσουν τις προστατευτικές μπάρες και ακολούθησαν συμπλοκές με την αστυνομία και εν συνεχεία και συλλήψεις.

Από τον Ιανουάριο έχουν γίνει καταγγελίες κατά του προέδρου της ομοσπονδίας, Μπριζ Μπουσάν Σινγκ για σεξουαλική κακοποίηση σε αρκετές αθλήτριες ο οποίος αρνείται τα πάντα.

Wrestlers wrestling for freedom in Democractic India, under the Dictatorship of Mudi.@BBCWorld #WrestlerProtests pic.twitter.com/laNgEIu6NJ