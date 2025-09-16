Το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε χθες, κοσμεί από σήμερα τον λαιμό του Εμμανουήλ Καραλή.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Στην πλούσια συλλογή μεταλλιών του Εμμανουήλ Καραλή, υπήρχε ένα κενό... Αυτό από ένας Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. Ο Έλληνας πρωταθλητής όμως, χθες διευθέτησε αυτή την εκκρεμότητα που υπήρχε με την επίδοσή του στο Τόκυο.

Στον αγώνα που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Μανόλο άφησε το πρώτο και το τρίτο ύψος, κάνοντας επιτυχημένα άλματα στο 5.75 και στο 5.90 που τα πέρασε με τη μία, για να ακολουθήσουν δύο άκυρες στα 5.95. Ευτυχώς η τρίτη ήταν επιτυχημένη που του ανέβασε την ψυχολογία και τον βοήθησε να περάσει και τα 6 μέτρα που του χάρισαν την δεύτερη θέση πίσω από τον φίλο του Μόντο Ντουπλάντις.

Η απονομή στον Εμμανουήλ Καραλή έγινε μία μερά μετά την επιτυχία του, το μεσημέρι της Τρίτης, όταν και πήρε στην κατοχή του, το αργυρό μετάλλιο.