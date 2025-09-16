Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου-Εμμανουήλ Καραλής: Έγινε η απονομή του αργυρού μεταλλιού
Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη
Στην πλούσια συλλογή μεταλλιών του Εμμανουήλ Καραλή, υπήρχε ένα κενό... Αυτό από ένας Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. Ο Έλληνας πρωταθλητής όμως, χθες διευθέτησε αυτή την εκκρεμότητα που υπήρχε με την επίδοσή του στο Τόκυο.
Στον αγώνα που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Μανόλο άφησε το πρώτο και το τρίτο ύψος, κάνοντας επιτυχημένα άλματα στο 5.75 και στο 5.90 που τα πέρασε με τη μία, για να ακολουθήσουν δύο άκυρες στα 5.95. Ευτυχώς η τρίτη ήταν επιτυχημένη που του ανέβασε την ψυχολογία και τον βοήθησε να περάσει και τα 6 μέτρα που του χάρισαν την δεύτερη θέση πίσω από τον φίλο του Μόντο Ντουπλάντις.
Η απονομή στον Εμμανουήλ Καραλή έγινε μία μερά μετά την επιτυχία του, το μεσημέρι της Τρίτης, όταν και πήρε στην κατοχή του, το αργυρό μετάλλιο.
COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου
