Με επίδοση 7.29 ο Γκραντ Χόλογουεϊ "έσπασε" στη Μαδρίτη το παγκόσμιο ρεκόρ στα 60μ εμπόδια.

Ο σπουδαίος Αμερικανός που είναι πρωταθλητής κόσμου στα 110μ εμπόδια έτρεξε στον τελευταίο αγώνα της σειράς World Indoor και πήρε το παγκόσμιο ρεκόρ του Βρετανού, Κόλιν Τζάκσον (7.30), το οποίο είχε σημειώσει τον Μάρτιο του 1994.

Με άλμα στα 6,10μ ο Μόντο Ντουπλάντις πέτυχε στο Βελιγράδι την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2021 στο επί κοντώ.

Ο Σουηδός που κατέχει τα παγκόσμια ρεκόρ στον ανοιχτό και στον κλειστό στίβο έμεινε μόνος του μετά από τα 5,70μ, πέρασε τα 6,00 και με την πρώτη ξεπέρασε και τα 6,10μ!

Δοκίμασε στα 6,19μ για νέο παγκόσμιο ρεκόρ αλλά δεν τα κατάφερε!

Stunning hurdling from @Flaamingoo_ to clock

He really is born to fly.@mondohoss600 pole vaults 6.10m at #WorldIndoorTour Bronze meeting in Belgrade.

Remember, you can win a signed piece of memorabilia from the world record-holder here: https://t.co/RxCwxlhwri pic.twitter.com/ySdOyBidnW

— World Athletics (@WorldAthletics) February 24, 2021