Μπελιμπασάκη: «Ο αθλητής δεν παύει να αναζητά αυτό που τον κάνει να νιώθει ζωντανός. Τον αγώνα» (pic)

Όπως και να περάσαμε αυτό το δύσκολο διάστημα, ακόμα και αν χάθηκαν πολλές προπονήσεις, ο Αθλητής δεν παύει να αναζητά πάντα αυτό που τον κάνει να νιώθει ζωντανός. Τον αγώνα. Έστω ότι θα γίνει υπό προϋποθέσεις, έστω ότι δεν θα έχει θεατές, έστω ότι ο αντίπαλος θα είναι ίσως και δύο διαδρόμους πιο μακριά σου για να είσαι προστατευμένος. Σημασία έχει να γίνει. Και ας μην γίνουν μεγάλες επιδόσεις και ας μην κάνουμε ρεκόρ. Απλά να νιώσουμε ενεργοί, παραγωγικοί και να χαρούμε την συμμετοχή μας σε μια ακόμα μεγάλη γιορτή του ελληνικού Αθλητισμού, το εθνικό μας Πρωτάθλημα. Πάντα με ασφάλεια. Πάντα με σύνεση και προσοχή, για το καλύτερο όλων. #staysafe #followtherules #safetyfirst #discipline #staypositive #athletics #athleteslife #nevergiveup #positivevibes #keepthedreamalive @segas.gr

A post shared by Belibasaki Maria (@belibasakimaria) on May 11, 2020 at 5:46am PDT