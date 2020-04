Έφτασε η ημέρα που γνωριστήκαμε... αυτή η άγια ημέρα.. Καλώς ήρθες στον κόσμο #newbaby #newborn #newbornphotography #loveyou

A post shared by Fani Halkia (@fanihalkia) on Apr 18, 2020 at 1:41am PDT