Μάικλ Τζόνσον: «Εάν οι Ολυμπιακοί Αγώνες γίνουν το 2021 θα τους διοργανώσει το Τόκιο;» (pic)

Για τα σενάρια αναβολής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 και την μετάθεση τους στο 2021 μίλησε ο Μάικλ Τζόνσον.

Ο Αμερικανός σπρίντερ που έχει κερδίσει 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1992, το 1996 και το 2000 έθεσε μέσα από το twitter ερωτήματα για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η αναβολή λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19).

To tweet του Αμερικακού:

«Αν η ΔΟΕ αναβάλλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το 2021, το Τόκιο θα δεχθεί να τους διοργανώσει; Επίσης τα κανάλια σε ολόκληρο τον κόσμο θα αποδεχτούν να έχουν τηλεοπτικά δικαίωματα ένα χρόνο αργότερα;

Οι παγκόσμιες ομοσπονδίες στίβου και υγρού στίβου θα δεχθούν να ακυρώσουν ή να μεταφέρουν τα παγκόσμια πρωταθλήματα τους που είναι ήδη σε προχωρημένο οργανωτικό επίπεδο; Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά».

If IOC postpones the Olympics till 2021, will Tokyo agree to host? Will TV networks around the world with the 2020 rights agree to televise it in 2021? Will Athletics and Swimming agree to cancel or move their 2021 World champs currently scheduled for Summer 2021? Not simple!

— Michael Johnson (@MJGold) March 19, 2020