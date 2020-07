Ιστιοπλοΐα: Ο Παπαδημητρίου θέλει να φέρει... Φρέσκο Άνεμο στην Ομοσπονδία!

Στην γραπτή του δήλωση ο κ. Παπαδημητρίου αναφέρει τους λόγους που τον οδήγησαν να πάρει την απόφαση και να διεκδικήσει το... τιμόνι της Ομοσπονδίας αναφέροντας τα εξής:

«Φίλες και Φίλοι,

Μετά από τις πρόσφατες δυσάρεστες για όλους μας εξελίξεις και την απαξίωση του αθλήματος, αθλητών, αλλά και Ολυμπιονικών στα μάτια των Ελλήνων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ανανέωση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας σε πρόσωπα και πολιτικές ώστε να πνεύσει φρέσκος άνεμος σε όλες τις βαθμίδες του αθλήματος.

Πάντα πίστευα ότι, ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορές είναι φυσιολογικό να υπάρχουν, όλοι έχουμε έναν κοινό στόχο: Να εξασφαλίζουμε τις προϋποθέσεις, προκειμένου η ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας να χτίζεται στο ιδανικό κατά το δυνατόν περιβάλλον.

Η Ιστιοπλοΐα είναι το σπίτι μας, η οικογένειά μας, και ως μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας με μεγάλη εμπειρία στο sports management διαπιστώνω και μαζί μου η μεγάλη πλειοψηφία των φίλων του αθλήματος ότι, η διαχείριση κρίσιμων θεμάτων που αφορούν στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του αθλήματος, δίνει αφορμή για αρνητικά σχόλια και κριτικές σχετικά με αδιαφανείς και μη αξιοκρατικές διαδικασίες.

Έχοντας διανύσει μια μακρά θητεία ως πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, ενός ιστορικού ομίλου που έχει δώσει αμέτρητα μετάλλια και Ολυμπιονίκες στην πατρίδα μας, πιστεύω πως μπορώ να συνεισφέρω στο να φυσήξει

"φρέσκος άνεμος” στα πανιά της ελληνικής ιστιοπλοΐας. Γι αυτό, αποφασίσαμε, μαζί με μια εξαίρετη ομάδα συνεργατών, να προσπαθήσουμε, βάζοντας τα δυνατά μας, να αλλάξουμε την κατάσταση, εφαρμόζοντας όσα, κατά γενική ομολογία, επιτυχημένα εφαρμόζουμε ο

καθένας στον επαγγελματικό του στίβο, για το καλό του αθλήματός μας.

Σε αυτό το ταξίδι χρειαζόμαστε την εμπειρία όλων. Έχουμε ανάγκη από νέες ιδέες, νέους τρόπους διαχείρισης και διακυβέρνησης και θέλουμε να παραμείνουμε μακριά από απαρχαιωμένες μεθόδους και κατεστημένα που περιορίζουν αντί να

μεγαλώνουν την οικογένειά μας.

Ζητώ να μου εμπιστευθείτε τη θέση του Προέδρου της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας ώστε όλοι μαζί να φέρουμε “φρέσκο άνεμο” που θα μας οδηγήσει στην νέα εποχή.

Είμαστε εδώ, για να εγγυηθούμε ότι η επόμενη μέρα θα βρει την ιστιοπλοΐα νικήτρια.Είμαστε εδώ, γιατί ήρθε η ώρα της Μεγάλης Αλλαγής. Ήρθε η ώρα Μαζί, να φέρουμε “φρέσκο άνεμο”.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς,

Γιάννης Παπαδημητρίου».

Το who is who Γιάννη Παπαδημητρίου

Γεννήθηκε στoν Πειραιά το 1969, Είναι έγγαμος με δυο κόρες

Είναι ιδιοκτήτης διαφημιστικής εταιρίας και κάτοχος MSc in Business Administration.

Υπηρέτησε στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό για 24 μήνες.

Ασχολείται με την ιστιοπλοΐα και συγκεκριμένα με την ανοικτή θάλασσα από 8 χρονών στο Ναυτικό Όμιλο Τζιτζιφιών Καλλιθέας. Έχει συμμετάσχει σε πολλούς αγώνες και έχει διακριθεί σε πολλούς από

αυτούς. Είναι ενεργό μέλος σε διάφορους ναυτικούς ομίλους. Έχει συμμετάσχει σε επιτροπές καθώς και σε περιβαλλοντικά και πολιτιστικά δρώμενα στην πόλη του Πειραιά.

Τον Φεβρουάριο 2010 εξελέγη για πρώτη φορά στο ΔΣ του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, διετέλεσε έφορος Δημοσίων Σχέσεων και έφορος αθλητισμού.

Το 2012 εξελέγη και πάλι στο ΔΣ και αναλαμβάνει την Θέση του Προέδρου που συνεχίζει και σήμερα.

Το 2012 εξελέγη στο ΔΣ της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Από το 2016 είναι μέλος στην Επιτροπή Marketing της Ελληνικής Ολυμπιακής Eπιτροπής.