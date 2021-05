Απίστευτο ξύλο και μαλλιοτραβήγματα γυναικών σε αγώνα μπέιζμπολ (vid)

Απίστευτο ξύλο έπεσε στις κερκίδες ενός γηπέδου μπέιζμπολ στις ΗΠΑ, μεταξύ γυναικών!

Στην διάρκεια του αγώνα των Σικάγο Γουάιτ Σοξ και των Σεντ Λούις Κάρντιναλς, τρεις γυναίκες άρχισαν να μαλλιοτραβιούνται και να ρίχνουν μπουνιές η μία στην άλλη, με έναν άνδρα να βρίσκεται στην μέση και να προσπαθεί να τις χωρίσει!

Ούτε αυτός όμως γλίτωσε από την μανία των γυναικών, ενώ το απίστευτο είναι ότι οι περισσότεροι στο σημείο όχι μόνο δεν προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά το διασκέδαζαν παροτρύνοντας τις γυναίκες να συνεχίσουν τον καυγά και απαθανάτιζαν το σκηνικό με τα κινητά τους!

Told ya’ll, the bleachers ain’t for the weakpic.twitter.com/ymEiSYEG7w

— Nancy (@nancyshines_) May 25, 2021