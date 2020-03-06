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    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    REAL DE QUELUZ 1

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    ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Γ) 24

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΖΙΡΟΝΑ (Γ) 56

    vs

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    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ 1

    vs

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    ΒΟΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 45

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    ΜΠAΛΑ ΤAΟΥΝ 1

    vs

    ΚΟΝΑΧΣ ΚΟΥΕΙ ΝΟΜΑΝΤΣ 1

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    KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ 1

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    ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤAΟΥΝ 1

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    ΠΕΝΙΜΠΟΝΤ 1

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    ΚAΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 0

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    ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ 1

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    ΜΠAΡΙ ΤAΟΥΝ 0

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    SPIROU CHARLEROI B 19

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    LDP DONZA 16

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    ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ FC 3

    vs

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    ΓΚAΛΓΟΥΕΙ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0

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    ΝΟΤΙΓΧΑΜ 0

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    ΜΙΛΓΟΥΟΛ 1

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    KOLUBARA LAZAREVAC 6

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    ΖΛAΤΙΜΠΟΡ ΚΑΓΙΕΤΙΝΑ 7

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ 93

    vs

    ΜΛAΝΤΟΣΤ ΑΝΤΜΙΡAΛ 101

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    ΜΠΕΡΑΖΑΤΕΓΚΟΥΙ 0

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    ΡΟΖAΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 0

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    ΜΟΥΤΟΥAΛ ΛΕAΝΔΡΟ ΝΙΣΕΦΟΡΟ ΑΛΕΜ 0

    vs

    ΡΕAΛ ΠΙΛΑΡ 0

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    ΚΑΝΟΥΕΛΑΣ 0

    vs

    ΙΤΟΥΖAΙΝΓΚΟ 0

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    DEP. LLACUABAMBA 1

    vs

    UΤC ΚΑΧΑΜAΡΚΑ 0

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ 61

    vs

    ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 62

    vs

    ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 48

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 82

    vs

    ΝΕΜΠΡAΣΚΑ ΚΟΡΝΧAΣΚΕΡΣ 58

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    AMERICAN UNIVERSITY 59

    vs

    ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ 64

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΧAΙΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΚΙΣ 71

    vs

    ΙΛΙΝΟΙΣ ΦAΙΤΙΝΓΚ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 69

    vs

    ΝΕΙΒΙ ΜΙΝΤΣΙΠΜΕΝ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 71

    vs

    ΛΙΠΣΚΟΜΠ 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΟΛΓΚΕΙΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 83

    vs

    ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ 70

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 86

    vs

    ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 80

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΜΥ ΜΠΛΑΚ ΝΑΙΤΣ 68

    vs

    ΛΑΦΑΓΙΕΤ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ 77

    vs

    ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 75

    vs

    ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΤ. ΡΕΝΤΜΠΕΡΝΤΣ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ 66

    vs

    ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 62

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72

    vs

    ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΜ ΡΑΤΛΕΡΣ 70

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 58

    vs

    ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 48

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΟΡΓΚΑΝ ΜΠΕΡΣ 62

    vs

    ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 68

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 88

    vs

    ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60

    vs

    ΚΟΠΙΝ ΣΤΕΙΤ ΙΓΚΛΣ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ 67

    vs

    ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΝΓΚΓΟΥΝΤ ΛAΝΣΕΡΣ 53

    vs

    ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ 78

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΓΚΡΙΝ ΜΠΕΙ 78

    vs

    ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 58

    vs

    ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 57

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    SOUTHERN JAGUARS 89

    vs

    ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 59

    vs

    ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΛΚΟΡΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΕΙΒΣ 80

    vs

    ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 51

    vs

    UMKC ΚΑΝΓΚΑΡΟΥΣ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 75

    vs

    ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    MONTANA ST. BOBCATS 73

    vs

    ΣAΟΥΘΕΡΝ ΓΙΟΥΤΑ ΘAΝΤΕΡΜΠΕΡΝΤΣ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΙΖΟΝΑ ΣΑΝ ΝΤΕΒΙΛΣ 83

    vs

    WASHINGTON HUSKIES 90

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΡΕΓΚΟΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΙΒΕΡΣ 68

    vs

    ΣΤAΝΦΟΡΝΤ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΟΝΤAΝΑ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 64

    vs

    ΝΟΡΔΕΡΝ ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΜΠΕΑΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΣΤΕΙΤ 83

    vs

    ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΠAΠΤΙΣΤ ΛAΝΣΕΡΣ 50

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ 75

    vs

    ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 70

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΕΜΦΙΣ ΤAΙΓΚΕΡΣ 68

    vs

    ΟΥΙΤΣΙΤΑ ΣΤΕΙΤ ΣΟΚΕΡΣ 60

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    EASTERN WASHINGTON 100

    vs

    ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 75

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ 76

    vs

    ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 58

    vs

    ΕΒΑΝΣΒΙΛ ΠΕΡΠΛ ΕΙΣΙΣ 55

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΙΝΤΑΧΟ ΒAΝΝΤΑΛΣ 64

    vs

    ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΝΤΕΙΒΙΣ ΑΓΚΙΣ 65

    vs

    ΧΑΒΑΗ ΡΕΙΝΜΠΟΟΥ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΝΓΚ ΜΠΙΤΣ ΣΤΕΙΤ 80

    vs

    ΚΑΛ ΠΟΛΙ ΜΑΣΤΑΝΓΚΣ 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣAΝΤΑ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 55

    vs

    ΚΑΛ ΣΤ. ΦΟΥΛΕΡΤΟΝ ΤΙΤΑΝΣ 53

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 80

    vs

    ΝΟΘΕΡΝ ΑΡΙΖΟΝΑ 66

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΙΖΟΝΑ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 83

    vs

    ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 62