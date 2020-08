Γύρος Γαλλίας: Νικητής ο Κριστόφ στο 1ο ετάπ (pic&vid)

O Νορβηγός Αλεξάντερ Κριστόφ ήταν ο πρώτος νικητής της 107η έκδοσης του ποδηλατικού Γύρου της Γαλλίας ο οποίος ξεκίνησε στις 29/8 και θα ολοκληρωθεί στις 20/9.

Ο Κριστόφ τερμάτισε πρώτος στο ετάπ των 156 χλμ που ολοκληρώθηκε στη Νίκαια σε 3:46:23.

Το ετάπ διεξήχθη υπό βροχή και ο Κριστόφ αν και εκπροσωπεί την ομάδα των ΗΑΕ έγινε ο 2ος Νορβηγός που κερδίσει ετάπ μετά από το 1903! Το ετάπ ήταν επεισοδιακό με πολλές πτώσεις. Στο 38ο χλμ έπεσε μετά από σύγκρουση ο Σαμ Μπένετ και στο 50ο χλμ ο Πάβελ Σιβάκοφ.

Ακολούθησαν πολλές ακόμη πτώσεις λόγω της βροχής (Αλαφιλίπ, Αμαδόρ) ενώ ο Σιβάκοφ έπεσε και πάλι! Την Κυριακή έχουμε το 2ο εταπ (186χλμ) που αρχίζει και τελειώνει στη Νίκαια.

@Kristoff87 is only the second Norwegian to wear the Yellow Jersey, after Thor Hushovd (2004, 2006, 2011). #TDF2020 https://t.co/N5I1Zd2WkA

— Tour de France (@LeTour) August 29, 2020