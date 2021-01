Η ανασκόπηση της χρονιάς στο πινγκ-πονγκ

Αναλυτικά η ομοσπονδία του πινγκ-πονγκ αναφέρει τα εξής στην ανασκόπηση του 2020: Είναι μία χρονιά που, ει δυνατόν, θα θέλαμε να τη …διώξουμε πολύ πριν της ώρας της. Μία χρονιά, η οποία πέρα από τις χιλιάδες ανθρώπινες απώλειες, που είναι το πλέον θλιβερό, αφήνει γερά χτυπήματα στο οικοδόμημα του ελληνικού ερασιτεχνικού αθλητισμού. Βασικό κομμάτι του οικοδομήματος είναι φυσικά και η επιτραπέζια αντισφαίριση, που έχει ήδη δεχτεί μεγάλο πλήγμα από δύο περιόδους lockdown και δικαιολογημένα φοβάται τα χειρότερα…

Με το άθλημα να συμπληρώνει έξι μήνες χωρίς αγώνες εξαιτίας των μέτρων κατά του κορωνοϊού, με τα σωματεία του να βάζουν λουκέτο συνολικά τέσσερις μήνες, είναι προφανές ότι την πορεία του μέσα στο 2020 δεν μπορεί παρά να το σημαδεύουν οι επιδράσεις της πανδημίας. Και στο διεθνές στερέωμα άλλωστε, υπήρξε αγωνιστική αδράνεια για 8 ολόκληρους μήνες... Η θετική σκέψη ωστόσο, δεν πρέπει να χαθεί… Νέο χρόνο θα υποδεχτούμε, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι σύντομα θα φτιάξουν τα πράγματα, να έχουμε την πίστη πρωταθλητή στις κρίσιμες στιγμές ενός αγώνα… Με αυτή τη λογική η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. επιχειρεί και φέτος την καθιερωμένη ανασκόπηση του έτους που αποχωρεί. Επισημαίνει σημαντικές στιγμές του αθλήματος από το μικρό χρονικό διάστημα της συμμετοχής σε διεθνείς αγώνες, στέκεται στους πανελληνιονίκες, καθώς η ομοσπονδία μπόρεσε να πραγματοποιήσει όλα τα Πανελλήνια πρωταθλήματα, αλλά φυσικά αναφέρεται χρονικά και στις εξελίξεις γύρω από την αγωνιστική απραξία, που επέβαλλαν τα μέτρα κατά του κορωνοϊού.

Το φορμάτ των διασυλλογικών πρωταθλημάτων δέχτηκε αλλαγές επειδή ακυρώθηκαν τα μπαράζ, αλλά πριν από αυτό, τον τίτλο στην Α1 ανδρών για το 2020 κατέκτησε η ΑΕΚ και στην Α1 γυναικών ο Δ.Α.Ο. Ταύρου. Σε ατομικό επίπεδο πρωταθλητές Ελλάδας στο απλό της μεγάλης κατηγορίας αναδείχτηκαν ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης και η Γεωργία Ζαβιτσάνου αντίστοιχα.

Στην πρόκληση της χρονιάς η εθνική ανδρών δεν κατάφερε να φτάσει στην ολυμπιακή πρόκριση. Σε διεθνείς εκδηλώσεις δεν ήρθαν μετάλλια αυτή τη φορά και καταγράφηκαν καλά πλασαρίσματα. Πολύ σημαντικό εξάλλου, που συνέχισαν τις διακρίσεις οι αθλητές με αναπηρίες Μάριος Χατζηκυριάκος και Γιώργος Μουχθής με νέα μετάλλια από διεθνή τουρνουά.

Ξεχωριστή στιγμή η ανακαίνιση της ομοσπονδιακής αίθουσας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και η μετατροπή της σε μία από τις καλύτερες της Ευρώπης. Σημείο τέλος, το οποίο σήκωσε πολλή συζήτηση οι έκτακτες αλλαγές σε συστήματα διεξαγωγής των παιχνιδιών. Δοκιμάστηκαν σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο (στους πόντους των σετ βασικά) και πιθανότατα θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον.

Ας αρχίσουμε το καθιερωμένο ταξιδάκι της ετήσιας ανασκόπησης:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Από τις 3 μέχρι τις 5 του μήνα διεξάγεται στη Βουδαπέστη το καθιερωμένο Hungarian Mini Cadet Open κι έχει μεγάλη ελληνική συμμετοχή. Στο ομαδικό ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης με τους Γιώργο Κάλλια και Βαγγέλη Δερνεξή διεκδικεί μετάλλιο στην κατηγορία Under 13 και τελικά πλασάρεται στις θέσεις 5-8. Η Φιλία Ορεστιάδας με τον Κωνσταντίνο Μηλικούδη και τον Κωνσταντίνο Αλεξούδη πηγαίνει στις θέσεις 9-16, ενώ στο ίδιο σημείο φτάνει στο Under 13 των κοριτσιών η μικτή Ο.Α. Χανίων/Λοκομοτίβα Κόζιτσε όπου η Ζωή Καζάκου συνεργάζεται με τη Σλοβάκα Νταρίνα Κολεσάροβα. Στο απλό τα υψηλότερα πλασαρίσματα έχουν ο Μηλικούδης στο Under 13 των αγοριών και η Άντζελα Νουρέ του Πανιωνίου Α.Ο. Χίου στο Under 11 των κοριτσιών, που βρίσκονται στις θέσεις 9-16. Στο τουρνουά μετέχουν ακόμη η Κατερίνα Αλεξούδη από τη Φιλία Ορεστιάδας και η Βασιλική Μπουλά από τον Πανιώνιο Α.Ο. Χίου. Στην τεχνική καθοδήγηση είναι τρεις προπονητές: O Ανδρέας Νικολακάκης του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, ο Ανέστης Καριοφυλλίδης της Φιλίας Ορεστιάδας και η Ρούλα Λαμπρινίδη του Πανιωνίου Χίου.

Στις 13 Ιανουαρίου ανακοινώνεται η αποχώρηση της Μαρίας Χριστοφοράκη από την εθνική ομάδα γυναικών. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας του απλού γυναικών το 2014 κλείνει τη διεθνή καριέρα της για προσωπικούς λόγους. Τα τελευταία χρόνια ζει και δουλεύει στη Σουηδία, έχει δώσει το βάρος στο επαγγελματικό κομμάτι και δεν μπορεί ν’ ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Με αφοσίωση και αγάπη υπηρέτησε σταθερά τα γαλανόλευκα χρώματα από τις μικρές ηλικίες.

Στις 23 Ιανουαρίου τελειώνει άμεσα το όνειρο της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο για την εθνική μας ομάδα των ανδρών. Στο ξεκίνημα της προσπάθειάς της στο Παγκόσμιο Προολυμπιακό τουρνουά ομαδικού, στο Γκοντομάρ της Πορτογαλίας, γνωρίζει την ήττα από την Κροατία με 3-1 και αποκλείεται από τη συνέχεια. Ο Παναγιώτης Γκιώνης ισοφαρίζει προσωρινά, όμως ακολουθούν ήττες από τον Γιάννη Σγουρόπουλο και τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο. Στην αρχή του ματς οι δύο τελευταίοι χάνουν και στο διπλό. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Βατσακλής έχει στην αποστολή και τον Γιώργο Κωνσταντινόπουλο.

Τέλη Ιανουαρίου σταματά στους προκριματικούς γύρους η πορεία των Ελλήνων αθλητών στο γερμανικό World Tour Platinum, στο Μαγδεμβούργο. Στις 29 του μήνα αποκλείεται ο Γκιώνης στο καθοριστικό ματς για πρόκριση. Χάνει με 4-1 σετ από τον Κορεάτη Λιμ Γιονγκχιούν. Νωρίτερα αποκλείονται ο Σγουρόπουλος (στον 3ο προκριματικό γύρο και με σπουδαία νίκη απέναντι στον Χο Κβαν Κιτ από το Χονγκ Κονγκ) και η νεάνιδα Μαλαματένια Παπαδημητρίου (στον 1ο).

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Από τη 1 έως τις 4 Φεβρουαρίου η Αλεξάνδρεια φιλοξενεί το διεθνές τουρνουά της Αιγύπτου για αθλητές με αναπηρίες και η ελληνική αποστολή κατακτά τρία μετάλλια. Ο Γιώργος Μουχθής παίρνει το ασημένιο μετάλλιο και ο Μάριος Χατζηκυριάκος το χάλκινο στο απλό της κλάσης 6 (σ.σ. των ορθίων). Στο πρώτο τους βαθμολογούμενο Para Table Tennis Open της παγκόσμιας ομοσπονδίας (I.T.T.F.) για το 2020, τα παιδιά κατακτούν μαζί και τη 2η θέση στο ομαδικό της κλάσης 6 και δείχνουν άλλη μια φορά τη δυναμική τους. Στην τεχνική καθοδήγηση είναι ο Πολυχρόνης Πολίτσης, που μόλις έχει αποκτήσει ξανά την ιδιότητα του προπονητή της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ.-Α.Με.Α.).

Νέες εμπειρίες από δυνατά διεθνή τουρνουά της μεγάλης κατηγορίας συγκεντρώνει η νεαρή Παπαδημητρίου. Στις 4 και 5 Φεβρουαρίου μετέχει στο Challenge open της Ισπανίας, στη Γρανάδα και αποκλείεται στην πρώτη φάση σε απλό γυναικών, απλό Under 21 και διπλό γυναικών.

Στις 6 και 7 Φεβρουαρίου o 12χρονος Γιώργος Κοσμάς αγωνίζεται στο καθιερωμένο τουρνουά του σωματείου BVSC της Βουδαπέστης στη μνήμη του παλιού αθλητή του Γιάνος Μόλναρ. Ο αθλητής του Α.Σ. Φίλοι Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ιωαννίνων κάνει καλή πορεία στους αγώνες για παμπαίδες, προκρίνεται από τον όμιλό του και πλασάρεται στις θέσεις 9-16.

Στις 9 Φεβρουαρίου λήγει στην ομοσπονδιακή αίθουσα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας το πρωτάθλημα της Α2 γυναικών. Βρίσκει κυρίαρχη την ΑΕΚ, η οποία φτάνει στην πρωτιά αήττητη και ταυτόχρονα εξασφαλίζει την παρθενική άνοδο στην Α1. Εμφανίζει 28 βαθμούς. Ο κόουτς Στέφανος Κορώνης βασίζεται στη Γεωργία Ζαβιτσάνου, τη Ζίτα Τσιούρκουι από την Ουγγαρία και την ελληνικής καταγωγής Μαρία Τσαπτσίνος. Ξεχωριστή στιγμή ότι οι πρωταθλήτριες σηκώνουν τρόπαιο επί τόπου, καθώς η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για πρώτη φορά στα χρονικά δίνει τα έπαθλα στο τέλος των πρωταθλημάτων της Α1 και της Α2.

Από τις 12 έως τις 16 του μήνα πραγματοποιείται στη Λισαβώνα το Challenge Plus της Πορτογαλίας. Παίρνουν μέρος οι Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, Γιώργος Σταματούρος, Κατερίνα Τόλιου και Κωνσταντίνα Παρίδη. Την καλύτερη πορεία έχει η Τόλιου, που μπαίνει στο κυρίως ταμπλό του απλού γυναικών και αποκλείεται στον γύρο των «64». Στο καθοριστικό ματς για πρόκριση στο ταμπλό φτάνει ο Σταματούρος. Στο κοουτσάρισμα είναι ο εθνικός προπονητής Κώστας Βατσακλής.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα διεξάγεται στο Χοντονίν το ετήσιο όπεν νέων και παίδων της Τσεχίας. Την Ελλάδα εκπροσωπούν οι κορυφαίες νεάνιδες Μαλαματένια Παπαδημητρίου και Χρυσή Φωτιάδου. Η πρώτη μπαίνει στα νοκ άουτ του απλού και αργότερα μένει στον 1ο γύρο. Μαζί τα δύο κορίτσια πλασάρονται στις θέσεις 17-32 του διπλού νεανίδων. Στην τεχνική καθοδήγηση είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κωνσταντίνος Κωστόπουλος.

Από τις 18 έως τις 23 Φεβρουαρίου η Βουδαπέστη φιλοξενεί και το ουγγρικό World Tour. Ο Γκιώνης μπαίνει στο ταμπλό αποκλείοντας τρεις Γάλλους αθλητές. Μετά ξεπερνά δύσκολα και τον Ούγγρο Μπένε Μαγιόρος και φτάνει στους «16» του απλού, όπου γνωρίζει την ήττα από τον Γερμανό Μπένεντικτ Ντούντα με 4-1 σετ. Η Τόλιου χάνει στον καθοριστικό προκριματικό γύρο, αλλά νωρίτερα σημειώνει μία από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας της όταν κάμπτει με 4-2 την Αιγύπτια Ντίνα Μεσρέφ, που είναι και νούμερο 1 στο συγκεκριμένο ταμπλό. Ο Σγουρόπουλος γνωρίζει τον αποκλεισμό στον 3ο προκριματικό γύρο. Επίσης, η Τόλιου και η Μεσρέφ αγωνίζονται μαζί στο διπλό γυναικών και πλασάρονται στις θέσεις 9-16. Στην ουγγρική πρωτεύουσα ήταν στον πάγκο ο Βατσακλής.

Στο όπεν Α.Με.Α. της Πολωνίας, που γίνεται στο Βλαντισλάβοβο από τις 20 έως τις 22 του μήνα, Μουχθής και Χατζηκυριάκος επιτυγχάνουν νέες διακρίσεις. Κατακτούν μαζί το ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό της κλάσης 6, ενώ νωρίτερα καταλαμβάνουν και την 3η θέση στο απλό. Στο καθοριστικό ματς για την πρωτιά του ομαδικού χάνουν από τη μικτή Ιταλίας/Μεγάλης Βρετανίας με 3-0. Στο ίδιο όπεν παίρνει μέρος και ο Αλέξανδρος Διακουμάκος στην κλάση 10. Τους τρεις αθλητές κοουτσάρει η Σέρβα προπονήτρια του Π.Α.Σ.Κ.Α. Λίντια Λάζιτς.

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται στο Σ.Ε.Φ. το πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας γυναικών. Μόνο 6 οι ομάδες, αλλά συναρπαστική η εξέλιξη. Στο καθοριστικό ματς ο Δ.Α.Ο. Ταύρου επικρατεί 4-1 του Πέρα Αθηνών και διατηρεί τα πρωτεία. Ο προπονητής Αλέξης Αρσενιάδης έχει αυτή τη φορά στο ρόστερ μόνο Ελληνίδες αθλήτριες: Τις Κατερίνα Τόλιου, Χριστίνα Φίλη, Φιλαρέτη Εξάρχου και Ελένη Γεωργιάδου. Ο ΔΑΟΤ έχει 18 βαθμούς. Δεύτερος ο Ολυμπιακούς στους 16 σε ισοβαθμία με το Πέρα.

Την Κυριακή 23 του μήνα τελειώνει στην ίδια αίθουσα και το πρωτάθλημα της Α1 ανδρών. Η ΑΕΚ παίρνει χωρίς ήττα τον δεύτερο σερί τίτλο της. Μαζεύει 32 βαθμούς. Στηρίζεται στον Τσέχο Μίχαλ Όμπεσλο, τον Ούγγρο Ντανιέλ Κοσίμπα, τον Κώστα Λαγογιάννη και τον Βέλγο Λορίκ Ζαν, ενώ έχει αγωνιστική παρουσία και ο Νίκος Αλευρομάγειρας. Προπονητής ο Στέφανος Κορώνης. Δεύτερος τερματίζει ο Ολυμπιακός με 30 βαθμούς και 3ος ο Παναθηναϊκός με 28.

Επίσης στο ΣΕΦ γράφεται την ίδια μέρα το φινάλε στην Α2 ανδρών. Το Ρέθυμνο φτάνει στον παρθενικό του τίτλο και την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία. Συγκεντρώνει 31 βαθμούς. Την ομάδα συγκροτούν οι Σπύρος Κιούφης (που έχει και τον ρόλο του προπονητή), Βαν Μπραγάδο (Γαλλία), Δημήτρης Μακρής και Αλέξανδρος Μαργαρίτης.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Την πρώτη μέρα του μήνα αναδεικνύονται στα Χανιά οι πρωταθλητές Ελλάδας στο απλό και το διπλό της μεγάλης κατηγορίας. Ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης στους άνδρες και η Γεωργία Ζαβιτσάνου στις γυναίκες κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στο απλό. Ο 23χρονος αθλητής του Παναθηναϊκού φτάνει πρώτη φορά στην καριέρα του στον σημαντικότερο τίτλο έπειτα από τα συνολικά 6 χρυσά μετάλλια στο απλό παίδων και νέων. Στον τελικό νικά με 4-1 σετ τον πρωταθλητή του 2018 και του 2019 Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο. Η αθλήτρια της ΑΕΚ πανηγυρίζει δεύτερη φορά αυτή την πρωτιά μετά το 2016. Στον συγκλονιστικό τελικό καταβάλλει με 4-3 την πολυνίκη του θεσμού Χριστίνα Φίλη. Στο διπλό ανδρών αυξάνουν τις πρωτιές τους τα αδέρφια Γιώργος και Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος του Παναθηναϊκού, ενώ στο διπλό γυναικών διατηρούν τα πρωτεία η Κατερίνα Τόλιου και η Κωνσταντίνα Παρίδη από τον Δ.Α.Ο. Ταύρου και τον Ολυμπιακό αντίστοιχα. Στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού γίνεται η διοργάνωση και αφιερώνεται άλλη μια χρονιά στη μνήμη του Δάμωνα Δαμιανίδη, επί σειρά ετών μέλους της διοίκησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και εφόρου του Πέρα Αθηνών.

Οι επιδράσεις του κορωνοϊού και στον αθλητισμό έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους διεθνώς, αλλά στο Βαραζντίν της Κροατίας …προλαβαίνουν να οργανώσουν κανονικά το 4ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για αθλητές και αθλήτριες μέχρι 21 ετών. Από τις 4 μέχρι τις 8 Μαρτίου και με τη χώρα μας να έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση από κάθε άλλη χρονιά και συμμετοχή σε όλα τα αγωνίσματα. Τα κυριότερα σημεία του απολογισμού:

Υπερασπιζόμενος τον τίτλο του στο απλό από το 2019 ο Γιάννης Σγουρόπουλος προχωρά μόνο με νίκες στα γκρουπ των δύο πρώτων φάσεων. Μπαίνει στο ταμπλό των «16» κι εκεί γνωρίζει τον αποκλεισμό με 4-2 σετ από τον Ρώσο Βλαντιμίρ Σιντορένκο, νούμερο 1 φαβορί και μετέπειτα νικητή του αγωνίσματος. Με αυτή τη μεγάλη «μάχη» ο Ελευσίνιος άσος ολοκληρώνει τη «χρυσή» τριετία του με τους διαδοχικούς ευρωπαϊκούς τίτλους σε απλό νέων (2) και απλό αθλητών έως 21 ετών (1). Στο ίδιο πρωτάθλημα η Ελισάβετ Τέρπου πλασάρεται στις θέσεις 9-16 του διπλού Νέων γυναικών με συμπαίκτρια τη Ρουμάνα Έλενα Ζαχαρία. Ελπιδοφόρες και οι εμφανίσεις του Δημήτρη Κορδούτη, ο οποίος παίρνει πολύτιμη εμπειρία μετέχοντας σε τρία αγωνίσματα και παρουσιάζει και νίκη στο απλό. Στον πάγκο είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Βατσακλής.

Πρώτη ανατροπή στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. από την εμφάνιση του νέου ιού. Το αναπτυξιακό τουρνουά του Μετσόβου, που επρόκειτο να γίνει στις 7 και 8 Μαρτίου, ακυρώνεται μία μέρα πριν με μονομερή απόφαση του δημάρχου Κωνσταντίνου Τζαφέα.

Την επόμενη βδομάδα οι διοργανώσεις πλήττονται ξανά. Η ομοσπονδία υπολογίζει τις ειδικές συνθήκες και αναβάλλει τους αγώνες μπαράζ σε Α1-Α2 και Β’ Εθνική, καθώς και προ-μπαράζ και αγώνες κατάταξης, που είχαν οριστεί για το τριήμερο 13 με 15 Μαρτίου στο Σ.Ε.Φ.

Στις 10 Μαρτίου ανακοινώνονται και στην Ελλάδα οι πρώτοι έντονοι περιορισμοί στην καθημερινότητά μας για να ελεγχθεί η εισβολή του κορωνοϊού. Έτσι, η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ανακοινώνει 3 μέρες μετά ότι αναστέλλει κάθε αγωνιστική δραστηριότητα μέχρι και τις 31 Μαρτίου, όπως και τη λειτουργία των ομοσπονδιακών προπονητηρίων. Αναστολή αγώνων στο άθλημα αποφασίζεται και διεθνώς.

Επίσης στις 13 του μήνα ανακοινώνεται η διακοπή του ITTF Challenge της Πολωνίας, που έχει και ελληνική συμμετοχή. Στην πόλη Γκλίβιτσε έχουν πάει ο Γκιώνης, ο Αγγελάκης και ο Σταματούρος. Ο πρώτος είναι απευθείας στο ταμπλό και δεν προλαβαίνει ν αγωνιστεί… Οι υπόλοιποι διεθνείς μας μετέχουν στα γκρουπ και μάλιστα παίρνουν την πρόκριση για το κυρίως ταμπλό…

Στο τέλος του μήνα η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. παρατείνει αναγκαστικά την αναστολή της αγωνιστικής της δραστηριότητας. Η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοινώνει παύση τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουνίου και φυσικά μέσα στους αγώνες, που αναβάλλονται ή ακυρώνονται, βρίσκονται και κορυφαίες διοργανώσεις. Στις 27 Μαρτίου βγαίνει και η επίσημη ανακοίνωση για την ιστορική αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Μετά την αναστολή αγώνων η ITTF έχει αποφασίσει να εκδώσει για έναν ακόμη μήνα τους πίνακες αξιολόγησης και μετά να τους «παγώσει» μέχρι την επιστροφή στη δράση. Στις 16 του μήνα βγάζει το rankinglist του Απριλίου και υπολογίζει τα τελευταία διεθνή τουρνουά της Πολωνίας, που διακόπτεται μετά τις δύο μέρες διεξαγωγής του και του Ομάν, που ολοκληρώνεται κανονικά. Ο Γιώργος Σταματούρος πραγματοποιεί άλμα 378 θέσεων μετά την πετυχημένη παρουσία του στο Γκλίβιτσε. Μετακινείται στο νούμερο 570 από το 948 του Μαρτίου.

ΜΑΪΟΣ

Πρώτη προπόνηση μετά την καραντίνα στις 7 του μήνα για οκτώ διεθνείς αθλητές. Επιστρέφουν στην ομοσπονδιακή αίθουσα του Σ.Ε.Φ. παρουσία και του γενικού γραμματέα αθλητισμού Γιώργου Μαυρωτά στο πλαίσιο της κυβερνητικής απόφασης ν’ αρχίσει με τις Προολυμπιακές ομάδες, η σταδιακή και ασφαλής επανεκκίνηση του αθλητισμού.

Από τις 18 του μήνα αποκτούν και τα σωματεία το δικαίωμα της επιστροφής στις προπονήσεις εφόσον φυσικά ακολουθήσουν κατά γράμμα τους κανόνες ασφαλείας. Εγκρίνεται το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της επιτραπέζιας αντισφαίρισης για την ασφαλή λειτουργία προπονητηρίων, εκδίδεται και η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το τι θα ισχύσει γενικά στη β’ φάση της άθλησης στην Ελλάδα.

Στις 28 Μαΐου η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. γνωστοποιεί το πλάνο της για το πώς θα λήξει η αγωνιστική περίοδος 2019-2020 έχοντας τις θετικές ενδείξεις από την πορεία της χώρας μας στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Αποφασίζει να πραγματοποιήσει τον Ιούλιο τα Πανελλήνια πρωταθλήματα παίδων-κορασίδων, νέων-νεανίδων παμπαίδων-παγκορασίδων και να ματαιώσει τις υπόλοιπες εκκρεμείς διοργανώσεις. Μεταξύ άλλων, ακυρώνει τα μπαράζ σε Α1-Α2. Για την ιστορία, εκεί θα έπαιρναν μέρος η Φιλία Ορεστιάδας, η Βόχα, η Ελευσίνα και ο Φοίνικας Πειραιά στους άνδρες, το ΠΚΔ Ταύρου, ο Παναθηναϊκός και η Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης στις γυναίκες.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Από την 1η του μήνα παύουν οι ηλικιακοί περιορισμοί και μπαίνουν στις προπονήσεις και οι αθλούμενοι (όσοι δηλαδή δεν έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας) σύμφωνα με δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Επίσης, από το Σάββατο 6 Ιουνίου επιτρέπεται σε όλα τα αθλήματα η διεξαγωγή αγωνιστικών δραστηριοτήτων χωρίς την παρουσία θεατών και με όλα τα υγειονομικά μέτρα αρκεί να έχει προηγηθεί προετοιμασία τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων για τους αθλητές.

Στις 5 Ιουνίου η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. τροποποιεί προκηρύξεις φετινών αγώνων της λόγω κορωνοϊού και ανακοινώνει ότι η επανεκκίνηση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σεζόν 2019-2020, θα γίνει στις 3 Ιουλίου.

ΙΟΥΛΙΟΣ

Το τριήμερο από την Παρασκευή 3 μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου διεξάγεται στο Σ.Ε.Φ. το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων. Με ομαδικό και απλό, αλλά χωρίς διπλά. Ο Α.Σ. Το Γυμνάσιο στους παίδες και ο Α.Σ.Ε.Α. Καβάλας στις κορασίδες παίρνουν τον τίτλο στο ομαδικό. Το Γυμνάσιο νικά στον τελικό τον Άτλαντα Αγίας Βαρβάρας με 3-0. Αγωνίζεται με τους Γιώργο Κατσαπρακάκη, Ευστάθιο Μανωλόπουλο, Δημοσθένη Νασιούλα κι έχει προπονητή τον Σωτήρη Κανναβό. Στις κορασίδες η Καβάλα δίνει αμφίρροπο τελικό με τον Α.Ο. Νέου Φαλήρου κι επικρατεί με 3-2. Η ομάδα του Γιάννη Σταύρου παρατάσσεται με τις Λεμονιά Γκαϊντατζή, Φωτεινή Δημητριάδη και Δήμητρα Πετσίβα.

Στο απλό αναδεικνύονται πρωταθλητές Ελλάδας ο Αλέξανδρος Μαδέσης και η Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη. Ο 15άχρονος αθλητής του Π.Κ.Δ. Ταύρου είναι 1ο φαβορί και σε απόλυτα ισορροπημένο τελικό ξεπερνά τον Κίμωνα Μήτκα του Φάρου Αλεξανδρούπολης με 3-2 σετ. Η 14χρονη αθλήτρια του Α.Ο. Νέου Φαλήρου είναι 2ο φαβορί και στον συναρπαστικό τελικό κάμπτει με 3-1 σετ το νούμερο 1, τη Λεμονιά Γκαϊντατζή.

Το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου φιλοξενείται στη Φλώρινα θ’ ακολουθήσει η αντίστοιχη διοργάνωση για παμπαίδες και παγκορασίδες και λόγω των αλλαγών από την πανδημία περιλαμβάνει εκτάκτως φέτος μόνο το αγώνισμα του απλού. Τους τίτλους κατακτούν ο Γιώργος Κοσμάς και η Γεωργία Σπανού. Ο 12χρονος αθλητής του Α.Σ.Φ.Ε.Α. Ιωαννίνων επικρατεί στον τελικό του 11χρονου Χρυσοβαλάντη Σαμπαλή, από το τοπικό σωματείο, με 3-1 σετ. Η 11χρονη αθλήτρια του Α.Σ.Ε.Α. Σάρισες Φλώρινας νικά στον τελικό τη Στέλλα Μαυροματάκη των Χανίων (επίσης 11 ετών) με 3-1 σετ.

Η δύσκολη σεζόν κλείνει το τριήμερο 24 με 26 του μήνα όταν γίνεται στο Σ.Ε.Φ. το Πανελλήνιο πρωτάθλημα νέων-νεανίδων. Με ομαδικό και απλό εδώ, αλλά όχι με διπλό. Στο πρώτο κομμάτι της διοργάνωσης πανηγυρίζουν την πρωτιά ο Α.Ο. Ταταύλα και οι Σάρισες Φλώρινας. Η αθηναϊκή ομάδα σηκώνει το 3ο τρόπαιο της ιστορίας της σε αυτό το αγώνισμα και στον τελικό λυγίζει το Π.Κ.Δ. Ταύρου με 3-1. Ο προπονητής Δημήτρης Παπαδημητρίου στηρίζεται στους Γεράσιμο Πετρή, Γεράσιμο Χατζηλυγερούδη, Δημήτρη Μάντζιο κι έχει 4ο παίκτη τον Λευτέρη Καραμολέγκο. Οι Σάρισες νικούν στον τελικό τον Ολυμπιακό με 3-2 κι απολαμβάνουν τον δεύτερο σερί τίτλο στις νεάνιδες. Ο Ρουμάνος προπονητής Λίβιου Πρεντόακα βασίζεται στις Χρυσή Φωτιάδου, Δέσποινα Άμπα και Γεωργία Πρωτοπαπαδάκη.

Στο απλό φτάνουν στην κορυφαία διάκριση ο Αλέξανδρος Μαδέσης και η Λεμονιά Γκαϊντατζή. Προκαλούν αίσθηση κιόλας, καθώς προέρχονται από τις παρακάτω ηλικιακές κατηγορίες. O Μαδέσης δίνει την ιδανική συνέχεια στον αντίστοιχο τίτλο στους παίδες και με τις δύο πρωτιές την ίδια σεζόν πετυχαίνει κάτι μοναδικό στα χρονικά των Πανελληνίων πρωταθλημάτων. Στον τελικό ξεπερνά με 3-1 σετ το 1ο φαβορί, τον Γεράσιμο Πετρή. Η 13χρονη αθλήτρια του Α.Σ.Ε.Α. Καβάλας αποσπά τα πρωτεία από τη Μαλαματένια Παπαδημητρίου νικώντας τη στον τελικό με 3-1 σετ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Μέσα στον μήνα γνωστοποιείται από την ομοσπονδία ο πίνακας αξιολόγησης των σωματείων για το περασμένο έτος. Οι Σάρισες Φλώρινας είναι ο πρώτος σύλλογος της Ελλάδας για το 2019 με 1.892 βαθμούς. Στη 2η θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 1.840. Η αξιολόγηση γίνεται ανάμεσα σε 150 ενεργά σωματεία όλης της χώρας.

Με βάση τις υποχρεωτικές αλλαγές η μεταγραφική περίοδος έρχεται αργά φέτος. Αρχίζει στις 17 Αυγούστου. Παίρνει και παράταση μίας εβδομάδας εξαιτίας των ειδικών συνθηκών και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Στις 4 του μήνα η Ε.Φ.ΟΕπ.Α. ανακοινώνει το αγωνιστικό πρόγραμμα για την περίοδο 2020-2021. Η έναρξη ορίζεται για τις 3 Οκτωβρίου. Η ομοσπονδία τονίζει ότι το καλεντάρι είναι ενδεικτικό και δυστυχώς η πορεία της υγειονομικής κρίσης επιβεβαιώνει τη ρευστότητα της κατάστασης… Παράλληλα η ITTF κάνει γνωστό ότι το άθλημα επιστρέφει στη δράση, όσον αφορά στις διεθνείς διοργανώσεις, τον Νοέμβριο.

Στις 10 Σεπτεμβρίου η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. δημοσιεύει και τις προκηρύξεις για τα διασυλλογικά πρωταθλήματα της περιόδου 2020-2021. Αναγκαστικά είναι διαφοροποιημένες και περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ομίλους σε Α1 και Α2 ανδρών, αφού μετά τη ματαίωση των αγώνων μπαράζ, είχε αποφασιστεί η αύξηση των ομάδων στις εθνικές κατηγορίες.

Πριν ανοίξει το πρόγραμμα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. οι πρώτοι αγώνες, που γίνονται για τη νέα σεζόν, είναι το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ατόμων με αναπηρίες 2020. Με απόλυτη προσοχή και όλα τα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Με 52 αθλητές από 11 σωματεία να δείχνουν μεγάλη διάθεση για αγώνες παρά τις ειδικές συνθήκες.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Έρχονται οι πρώτοι επίσημοι αγώνες της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. στη σεζόν 2020-2021. Με ματς για κάποιες διασυλλογικές κατηγορίες στις 3 και 4 Οκτωβρίου και με αγώνες για την Α1 εθνική κατηγορία ανδρών και τα πρωταθλήματα της Α2 στις 10 και 11 του μήνα.

Η συνέχεια δεν είναι ενθαρρυντική. Η επιδημιολογική εικόνα στη χώρα επιδεινώνεται και για λόγους πρόληψης και προστασίας ακυρώνεται το αναπτυξιακό τουρνουά της Κοζάνης με απόφαση του Οργανισμού–Αθλητισμού–Νεολαίας του δήμου. Ήταν προγραμματισμένο για το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης.

Στη Φλώρινα η κατάσταση είναι καλύτερη και στις 24 και 25 του μήνα γίνονται εκεί, όπως είχε προγραμματιστεί, οι πρώτες αγωνιστικές στην Α1 κατηγορία γυναικών.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Όταν στην Ελευσίνα είναι σε εξέλιξη το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων ανδρών-Νέων γυναικών, έχουν αποφασιστεί από την κυβέρνηση τα νέα περιοριστικά μέτρα. Η διοργάνωση τελειώνει στη 1 Νοεμβρίου, πριν φυσικά από την εφαρμογή τους, αλλά σε κλίμα μελαγχολίας για τον κόσμο του αθλήματος. Πρωταθλητές για τη σεζόν 2020-2021 αναδεικνύονται μόνο στο απλό και είναι ο Ιάσονας Κορδούτης και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Στα 20 χρόνια του ο Αθηναίος αθλητής του Ο.Α. Χανίων φτάνει στην κορυφαία επιτυχία της καριέρας του και στον τελικό επιβάλλεται του 1ου φαβορί, του Γεράσιμου Πετρή από τα Ταταύλα, με 3-0 σετ. Η αθλήτρια του Γ.Α.Ο. Πειραιά παίρνει τα σκήπτρα από την Ελισάβετ Τέρπου του Παναθηναϊκού. Τη νικά με 3-2 στον τελικό και μόλις στα 17 της καταφέρνει να έχει χρυσό μετάλλιο στο απλό σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (παγκορασίδων, κορασίδων, νεανίδων και Νέων γυναικών).

Ακολουθούν τα επιπλέον μέτρα για την προάσπιση της δημόσιας υγείας στο δεύτερο κύμα του κορωνοϊού και στις 4 Νοεμβρίου η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ανακοινώνει την απόφαση ν’ αναστείλει όλους τους αγώνες μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Ακόμη δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, αλλά είναι αδύνατο να κάνει η ομοσπονδία αγωνιστικό διαχωρισμό των επιδημιολογικών επιπέδων ανά περιοχή της χώρας.

Στις 7 Νοεμβρίου έρχεται το νέο lockdown με αθλητές και σωματεία να σταματούν, δυστυχώς και την προπονητική δραστηριότητα. Εξαίρεση 18 αθλητές κι αθλήτριες της Προολυμπιακής ομάδας ή των προεθνικών ομάδων, οι οποίοι επανέρχονται πολύ γρήγορα στις προπονήσεις σύμφωνα με την ειδική άδεια, που δίνει για διεθνείς η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μάλιστα, πριν από τα μέσα Νοεμβρίου είναι κι εκείνοι που κάνουν ουσιαστικά τα …εγκαίνια στην ανανεωμένη ομοσπονδιακή αίθουσα του Σ.Ε.Φ.. Αφού βρήκε μεγάλη οικονομική στήριξη από τη διοίκηση του φαληρικού σταδίου και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. αντιμετώπισε γρήγορα και αποτελεσματικά τις σοβαρές ελλείψεις. Ξεπεράστηκαν τα χρόνια προβλήματα με το δάπεδο και τον φωτισμό, η αίθουσα είναι πλέον άρτια και με εντυπωσιακή εικόνα και η επιτραπέζια αντισφαίριση, που εξυπηρετείται και αγωνιστικά εκεί, ζει μία εξέλιξη πολύ σημαντική γενικά.

Στο εξωτερικό στο μεταξύ, γίνεται πράγματι το restart στη διεθνή σκηνή σε συνθήκες «φούσκας». Η παγκόσμια ομοσπονδία και οι Κινέζοι διοργανωτές συνεργάζονται άψογα και πραγματοποιούνται διαδοχικά από τις 8 Νοεμβρίου το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών, το Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών (στην ίδια πόλη) και οι ITTF Finals.

Επιπλέον, προς τα τέλη του μήνα διεξάγεται στο Μακάο το World Table Tennis. Ένα τουρνουά με προσκλήσεις, περισσότερο διαφημιστικού χαρακτήρα, που όμως δοκιμάζει καινούργια συστήματα διεξαγωγής αγώνων και στη ουσία αποτελεί εισαγωγή για τα διεθνή τουρνουά του 2021, που θα έχουν διαφορετικό φορμάτ από το WTT, τον νέο φορέα της ITTF. Μεταξύ άλλων, στις αλλαγές που εφαρμόζονται και προκαλούν ποικίλα σχόλια, είναι αγώνας με το σύστημα «ο καλύτερος των 9 σετ», μίνι ταμπλό ανάλογα με τα seedings μέχρι το τελικό στάδιο του απλού, φινάλε σετ στους 5 πόντους και «ξαφνικός θάνατος» είτε στο 10-10 είτε στο 4-4…

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Στις 7 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, που έχει απευθύνει λίγες ημέρες πριν στους ανθρώπους του αθλήματος η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για τη διεξαγωγή Σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας της Γ.Γ.Α. Η ανταπόκριση είναι τεράστια. Περίπου 120 άτομα από 24 περιοχές της Ελλάδας κάνουν την προκαταρκτική αίτηση συμμετοχής. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. καταθέτει άμεσα το αίτημα στη Γ.Γ.Α. και αναμένει την έγκριση. Όταν αυτή δοθεί και ετοιμαστεί η προκήρυξη τότε θα έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν κι άλλα άτομα συμμετοχή. Η Σχολή θα έχει έδρα την Αθήνα και η προτεινόμενη διάρκεια της είναι επτάμηνη, με έναρξη τον Ιανουάριο και λήξη τον Αύγουστο του 2021.

Ενάμιση μήνα μένει στην Ιαπωνία για αγώνες πρωταθλήματος με τη Σαϊτάμα ο Γκιώνης. Δίνει επτά πολύ γερά ματς απέναντι στις υπόλοιπες τρεις ομάδες της επαγγελματικής λίγκας και ξεχωρίζει η νίκη του στις 11 Δεκεμβρίου κόντρα στον Ολυμπιονίκη Τζουν Μιζουτάνι. Στην αναμέτρηση με την Κινοσίτα ο κορυφαίος αθλητής μας νικά με 3-2 τον αριστερόχειρα Ιάπωνα, που έχει χάλκινο μετάλλιο στο απλό και ασημένιο στο ομαδικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο, 2η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού το 2016, δύο πρωτιές στους τελικούς των World Tour και 7 τίτλους στο απλό σε World Tour.

Σε συνθήκες «bubble» γίνονται και δύο μεγάλα ευρωπαϊκά events. Στο Λιντς της Αυστρίας το Τσάμπιονς Λιγκ γυναικών και στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας το Τσάμπιονς Λιγκ ανδρών. Εφαρμόζεται κι εκεί μία καινοτομία, καθώς το 5ο σετ λήγει στους 6 πόντους κι έχει «ξαφνικό θάνατο» στο 5-5. Η είδηση για τα ελληνικά χρώματα είναι ότι από την κορυφαία διοργάνωση των ανδρών, που διεξάγεται 11 με 18 Δεκεμβρίου, λείπει Έλληνας αθλητής για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Ο Παναγιώτης Γκιώνης έχει υποχρεώσεις στην ιαπωνική λίγκα με τη Σαϊτάμα και δεν ενισχύει την πολωνική Μπογκόρια, ενώ ο Γιώργος Σταματούρος, που τα τελευταία δύο χρόνια παίρνει από τη γαλλική Ενεμπόν κάποιες ευκαιρίες συμμετοχής στον θεσμό, δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή της ομάδας.

Στις 22 του μήνα η ITTF ανακοινώνει ότι ακυρώνεται το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού 2020 εξαιτίας της αύξησης κρουσμάτων covid-19 στην Κορέα. Τελευταία φορά η διοργάνωση είχε προγραμματιστεί για τον προσεχή Φεβρουάριο στο Μπουσάν.

Ένα ακόμη σημάδι για τα πάνω και τα κάτω της χρονιάς είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση του αθλήματος αποφασίζει να αναβάλλει το στάδιο 1 της 1ης κατηγορίας στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ομαδικού 2021. Αρχικά ήταν να γίνουν 23 και 24 Ιαναουρίου. Τις νέες ημερομηνίες περιμένει να μάθει και η Ελλάδα στους άνδρες (είναι να πάει στην Αυστρία να παίξει με τη διοργανώτρια και τη Δανία).