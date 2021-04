Με το ασημένιο μετάλλιο στις αποσκευές τις θα επιστρέψει από την Βαρσοβία και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης η Μαρία Πρεβολαράκη.

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια της πάλης ηττήθηκε με 7-0 στον τελικό των 53κ από την Ρωσίδα Όλγα Κοροσάβτσεβα και για 3η φορά στην καριέρα της κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Το πρώτο της ασημένιο είχε έρθει το 2013 ακολούθησε εκείνο του 2014 ενώ έχει και άλλα 2 χάλκινα (2017, 2018). Έτσι η Μαρία Πρεβολαράκη έχει πλέον στη συλλογή της 5 μετάλλια σε Ευρωπαϊκό αλλά κανένα χρυσό.

Είναι το 2ο συνεχόμενο μετάλλιο της σε μεγάλη διοργάνωση αφού στο φινάλε του 2020 είχε κατακτήσει το χρυσό στον αγώνα της σειράς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Βελιγράδι.

Θυμίζουμε η Μαρία Πρεβολαράκη έχει προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και έως σήμερα είναι η μοναδική εκπρόσωπος της πάλης.

Who do you think wins the #WrestleWarsaw 53kg gold-medal match between Maria PREVOLARAKI and Olga KHOROSHAVTSEVA

WATCH: https://t.co/vOTdNxGCex pic.twitter.com/4rK6IcGUrm

— United World Wrestling (@wrestling) April 23, 2021