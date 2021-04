Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας

Τον Πρόεδρο της ΔΟΕ καλωσόρισε στο νέο Μουσείο, το οποίο δημιουργήθηκε από τη Lamda Development, ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου - Διευθύνων Σύμβουλος, μαζί με τις κ.κ Μελίνα Παΐζη - Chief Development Officer, Ηρώ Χατζηγεωργίου - Development Manager και Μαρία Παπαϊωάννου - Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας.

Στην πρώτη επίσκεψή του στην Αθήνα μετά την επανεκλογή του στην προεδρία της ΔΟΕ έως το 2025, ο κ. Τhomas Bach επισκέφθηκε το νέο Μουσείο, το οποίο στεγάζεται εντός του εμπορικού κέντρου Golden Hall και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και αποτελεί μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων. Ο κ. Thomas Bach έφθασε στον χώρο, συνοδευόμενος από τον κ. Σπύρο Καπράλο, Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της ΔΟΕ μαζί με σημαντικούς εκπροσώπους της Ελληνικής και Διεθνούς Ολυμπιακής Οικογένειας. Παρόντες στην επίσκεψη ήταν οι κ.κ. Πάνος Τζιβανίδης - Διευθυντής Εκδηλώσεων της ΔΟΕ , Marc Adams - Διευθυντής Επικοινωνίας της ΔΟΕ , Γιάννης Έξαρχος - CEO του Olympic Channel , Μαριάννα Δρακοπούλου - IOC Manager for Protocol & IOC Members , Μαρίνα Μπαραμία-IOC Chief of Protocol & PA to the IOC President , ο κ. Μανώλης Κολυμπάδης- Γ.Γ. ΕΟΕ και η κ. Τένια Μαυροπούλου - Διευθύντρια ΕΟΕ.

Μετά τους χαιρετισμούς, ακολούθησε ξενάγηση σε όλους τους χώρους του Μουσείου όπου στεγάζεται πλέον ένα σημαντικό μέρος της ολυμπιακής κληρονομιάς της Ελλάδας. Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας δημιουργήθηκε για να αναδείξει την Αθήνα ως ολυμπιακή πρωτεύουσα, προτάσσοντας την αξία των ολυμπιακών διοργανώσεων που φιλοξένησε.

Εκ μέρους της Lamda Development, ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά: «Είναι τιμή μας να υποδεχόμαστε τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Thomas Bach και τα υπόλοιπα μέλη της ΔΟΕ, στο νεοσύστατο χώρο του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας. Πρόκειται για ένα όραμα που μετατράπηκε σε μία πολυεπίπεδη, αφηγηματική αναβίωση της ιστορίας των Αγώνων. Η συνεργασία μας τόσο με την Ελληνική όσο και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή υπήρξε κομβική για τη δημιουργία του μουσείου. Η μουσειολογική μελέτη και η δημιουργία της συλλογής του δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν δίχως τη συμβολή και στήριξη των δύο αυτών φορέων. Ελπίζουμε ότι σύντομα, θα έχουμε τη χαρά να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία, ανοίγοντας τις πόρτες της μοναδικής Έκθεσης του Ολυμπιακού Μουσείου Αθηνών, με όλο τον κόσμο, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη χώρα μας, τη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε σίγουροι ότι το νέο Ολυμπιακό Μουσείο θα αποτελέσει πόλο έλξης πολιτισμού για επισκέπτες από όλο τον κόσμο και θα συμβάλλει σημαντικά στη διεθνή προβολή της Αθήνας και την προώθηση του Ολυμπιακού Ιδεώδους».