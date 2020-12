Εκτός Ολυμπιακών Αγώνων (2021), Παραολυμπιακών Αγώνων (2021), Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (2022) και του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου (2022) μένουν οι Ρώσοι.

Το CAS ανακοίνωσε την μείωση της ποινής τους που τους είχε επιβάλει η WADA από 4 σε 2 χρόνια αλλά η ζημιά είναι μεγάλη για τους Ρώσους.

H Ρωσία είχε τιμωρηθεί με 4ετη αποκλεισμό από την WADA λόγω των παραβιάσεων και της απόκρυψης στοιχείων από το εργαστήριο της Μόσχας και είχαν προσφύγει στο CAS για να "πέσει" η ποινή.

Nέο σοκ για Ρωσία: Αποκλεισμός από Ολυμπιακους Αγώνες και Μουντιάλ!

Αυτό που κατάφεραν είναι να την ρίξουν από τα 4 στα 2 χρόνια και έτσι να ισχύει έως τις 16/12/2022.

Αυτό σημαίνει πως στις μεγάλες διοργανώσεις σ' αυτό το διάστημα οι Ρώσοι αθλητές και αθλήτριες θα μπορούν να αγωνιστούν μόνο ως ανεξάρτητοι και όχι με τα χρώματα της χώρας τους.

Επίσης η Ρωσία δεν μπορεί να διεκδικήσει την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2032.

