Γκασόλ: «Ευχαριστώ τον ΔΟΕ, όλοι μαζί θα πάρουμε χρυσό μετάλλιο» (vid)

Η ΔΟΕ έκανε τελικά το αυτονόητο και αποφάσισε την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων για το 20121. Την απόφαση αυτή χαιρέτησε και ο Πο Γκασόλ, με τον Ισπανό παλαίμαχο μπασκετπολίστα να αναφέρει τα εξής: «Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για όλους μας. Ο αθλητικός κόσμος επλήγη από την πρώτη στιγμή αυτής της πρωτοφανούς κρίσης. Η υγεία όλων μας ήταν και θα είναι προτεραιότητα. Θέλω να ευχαριστήσω τη ΔΟΕ που πήρε αυτή την κρίσιμη απόφαση για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων όσων εμπλέκονται στη γιορτή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. Ολοι μας έχουμε ρόλο-κλειδί να μείνουμε δυνατοί για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τρομερή πανδημία. Ολοι μαζί θα πάρουμε το χρυσό μετάλλιο».

Thank you to the IOC for making this tough but necessary decision.

— Pau Gasol (@paugasol) March 24, 2020