Κάτι έχετε στην μύτη σας κύριε Άντερσον

Το έλεγε και εξακολουθεί να το λέει το τραγούδι. «Mama said there’d be days like this». Βέβαια θα μου πείτε ότι οι Shirelles το έλεγαν περισσότερο με ερωτική διάθεση και ναι, έχετε ένα δίκιο, αλλά μέσα στην πορεία της μουσικής ιστορίας, η μεγάλη επιτυχία των Shirelles έχει αποκτήσει και ένα δεύτερο νόημα, ένα νόημα που σχετίζεται λιγότερο με τον έρωτα και πολύ περισσότερο με τα δύσκολα της ζωής, τις μέρες εκείνες που όλα σου πάνε κακά, στραβά και ανάποδα και σκέφτεσαι πως κάποτε η μανούλα σου σε χτύπησε ελαφρά στην πλατούλα και σε προειδοποίησε πως κάπου, κάπως, κάποτε θα έρθουν και οι δύσκολες στιγμές.

Κάπως έτσι δηλαδή:

Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω αν ο αθλητής τους Bellator Ντέρεκ Άντερσον γνωρίζει το εν λόγω άσμα, αλλά σε περίπτωση που το ξέρει είμαι ΣΙΓΟΥΡΟΣ πως το σκέφτηκε μετά το τέλος του αγώνα του με τον Μάικλ Πέητζ. Για να σας βάλω κάπως στο κλίμα ο “Venom”, όπως είναι το παρατσούκλι του έχει την φήμη του αθλητή που όταν βγάζει αντίπαλο νοκ αουτ, το κάνει κάπως εντυπωσιακά, έστω και αν ο φιγουρατζίδικος τρόπος του τον βάζει ΛΙΓΟ στην κατηγορία του «ΕΛΑΦΡΩΣ ΕΚΝΕΥΡΙΣΤΙΚΟΥ». Ό,τι προσφέρει highlight όμως προσφέρει:

Σίγουρα όμως ο Ντέρεκ ο Πάτερσον, μπαίνοντας στο οκτάγωνο δεν περίμενε ότι θα γινόταν ένα από τα highlights αυτής της λίστας. Κι όμως. Διότι mama said there’d be days like this φίλες και φίλοι και ο Ντέρεκ εκεί που νομίζει ότι «α νταξ, καλά πάει αυτό», τρώει λάκτισμα ΓΙΟΜΑΤΟ μέσα στο προσωπάκι του και σωριάζεται στο καναβάτσο.

Ακόμα όμως και μέχρι εδώ, ΚΑΛΑ ΛΕΣ ΟΤΙ ΠΑΕΙ αν είσαι ο Ντέρεκ ο Άντερσον. Διότι οκ, λάκτισμα φάγαμε, πέσαμε προς τα πίσω, δεν κοιμόμαστε με τα χεράκια παγωμένα και μαρμαρωμένα, δεν χάσαμε επαφή με τον κόσμο γύρω μας. Φάγαμε μια δυνατή, πέσαμε κάτω, οκ ναι, χάσαμε τον αγώνα, bad day at the office, αλλά ΔΙΑΟΛΕ ΤΟ ΚΑΜΑΜΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.

Αλλά στο οκτάγωνο δεν έχει καθρέφτη (λάθος τους αν με ρωτάτε) και έτσι ο Ντέρεκ δεν είδε άμεσα την σκληρή αλήθεια. Διότι το λάκτισμα από το μακρύ ποδάρι του Πέητζ δεν τον έριξε απλώς κάτω, δεν τόνε ζάλισε απλώς.

Όταν η ρουφιάνα η κάμερα πάει στην γωνία του αθλητή για να του ρίξει μια ματιά, επιλέγει να παίξει προφίλ, εκεί που το αποτέλεσμα της ΚΛΩΤΣΑΣ αποκαλύπτεται σε όλο του το μεγαλείο. Η μύτη του Ντέρεκ του Άντερσον έχει χαιρετίσει, έχει πάρει άδεια από την σημαία, έχει αποχωρήσει και έχει πάει από μόνη της στο πλησιέστερο φαναρτζίδικο δια να κάνει τα απολύτως απαραίτητα. Τολμώ να πω ότι είχε ήδη πάρει και την ασφάλεια δια να κάνει φιλική δήλωση.

Δείτε, νιώστε και ξενερώστε για χάρη του Ντέρεκ μας:

Μα κοιτάχτε εκεί πως έγινε. Δεν σώνεται με τίποτα. Κανονικά, σε έναν δίκαιο κόσμο την κόβεις και βάζεις μια μεταλλικιά, σαν το χέρι του Winter Soldier και ξεμπερδεύεις. Δεν σώνεται ρε παιδί μου, οπότε γιατί να μην κάνεις μια βαρβάτη αναβάθμιση μήπως και κάνεις ένα ωραίο οσφριδικό ρηστάρτ;

Εγώ ιδέες δίνω.

