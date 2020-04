Οι Ολυμπιονίκες που φόρεσαν ιατρική ποδιά για να νικήσουν τον covid-19 (pics-vid)

Στην Ελλάδα ο υπουργός υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας, είναι πρώην διεθνής αθλητής μπάσκετ και μαζί με το επιτελείο του παίζουν... διπλό και κερδίζουν τον κορονοϊό (covid-19).

Άλλοι αθλητές είναι ιατροί και "πολεμούν" καθημερινά τη ... μάστιγα ενώ άλλοι έχουν πολιτικές θέσεις ευθύνης και παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις για την προστασία του κόσμου από τον ιό.

Αυτά στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό θα συναντήσουμε αθλητές και αθλήτριες και μάλιστα Ολυμπιονίκες που είναι στην πρώτη... γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού.

Είναι γιατροί, είναι νοσηλευτές, είναι οδηγοί ασθενοφόρων, έχουν κάποια άλλη θέση στο σύστημα υγείας. Η ουσία είναι πως άφησαν το άθλημα τους, την προπόνηση τους και προσφέρουν στην πατρίδα τους και στους συμπολίτες τους πολύτιμες υπηρεσίες.

Πάολα Παρέτο: Η τζουντόκα γιατρός της Αργεντινής

Η Πάολα Μπελέν Παρέτο είναι γεννημένη το 1986 στην Αργεντινή και από μικρή είχε δυο αγάπες.

Το τζούντο και την ιατρική! Στο τζούντο τα έχει καταφέρει μια χαρά. Το 2008 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου ήταν 3η στα -48κ, το 2012 στο Λονδίνο ήταν 5η και το 2016 στο Ρίο Ντε Τζανεϊρο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο!

Η καριέρα της έχει εξελιχθεί σε συλλογή μεταλλίων σε όλες τις διοργανώσεις αλλά το σπουδαιότερο μετάλλιο είναι αυτό που κερδίζει αυτές τις ημέρες στην χώρα της.

Η Πάολα είναι γιατρός (ορθοπεδικός) στο νοσοκομείο Άγιος Ισίδωρος στην πρωτεύουσα και δίνει κάθε ημέρα τις μάχες της κατά του κορονοϊού.

Χρειάστηκε να μείνει για 2 εβδομάδες σε καραντίνα αφού επέστρεψε από αγώνες στη Ρωσία αλλά τώρα δηλώνει έτοιμη και αισιόδοξη: «Εφόσον έχουμε την πίστη στο αίμα μας και θέληση η νίκη θα είναι δική μας».

Τζοις Σόμπρεκ :Στην υπηρεσία της Ολλανδίας

Η ηρωίδα μας έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων στο χόκεϊ επί χόρτου ένα χρυσό (2012) και ένα ασημένιο (2016) μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα στην Ολλανδία.

Σήμερα είναι στην διάθεση του υγειονομικού συστήματος της χώρας της αφού έχει πάρει πτυχίο ιατρικής και βοηθάει τους συνανθρώπους της με κάθε τρόπο.

Η τερματοφύλακας που εγκατέλειψε τη δράση λόγω συχνών προβλημάτων στο ισχίο έχει τελειώσει την ιατρική σχολή του Άμστερνταμ και λόγω της έκτακτης ανάγκης ξεκίνησε την εκπαίδευση ως γενικός ιατρός στα μέσα Μαρτίου.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενη που κάνω αυτή τη δουλειά. Με αντιπροσωπεύει. Το πιο σημαντικό είναι να φροντίζουμε όσους το χρειάζονται», λέει μεταξύ άλλων η Τζόις.

Τζο Μπρίγκντεν Τζόουνς: Από το καγιάκ οδηγός ασθενοφόρου!

Η Τζο είναι γεννημένη το 1988 και από μικρή αγάπησε το κανόε καγιάκ. Συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και ετοίμαζε βαλίτσες για το Τόκιο 2020 με στόχο τη διάκριση.

Η έμπειρη αθλήτρια η οποία κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα όταν πληροφορήθηκε την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων αποφάσισε να κάνει το παιδικό της όνειρο πραγματικότητα!

Έγινε οδηγός ασθενοφόρου, στη χώρα της στη Νέα Νότια Ουαλία (Αυστραλία), και δηλώνει περήφανη που είναι δίπλα στους συνανθρώπους της σ' αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Φυσικά είχε εκπαιδευτεί παλαιότερα στον τομέα αυτό και ήρθε η ωρα να δουλέψει με πάθος για καλό σκοπό!

Κιμ Ντέιμπελ: Ένας Βρετανός ήρωας

Ο Κιμ από μικρός έχει "χτυπηθεί" από το σύνδρομο Poland αλλά έχει καταφέρει να συμμετάσχει 2 φορές σε Παραολυμπιακούς Αγώνες στο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Ο Βρετανός που έχει κατακτήσει 2 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (2017, 2019) σήμερα είναι νεαρός γιατρός, πήρε πτυχίο το 2018, και πολεμάει ως μέλος του εθνικού βρετανικού συστήματος υγείας, τον κορονοϊό (covid-19).

O 27χρόνος είναι γιατρός στο νοσοκομείο Whittington στο βόρειο Λονδίνο και δηλώνει: «Είμαι τυχερός που έχω αυτή την ικανότητα να βοηθάω στην καταπολέμηση του ιού».

Άννι Λιντς: Νοσοκόμα στο Περθ

Η Ρέιτσελ Άννι Λιντς είναι πρωταθλήτρια χόκεϊ στην Αυστραλία με σημαντικές διακρίσεις.

Την εποχή αυτή προσφέρει τις υπηρεσίες της ως νοσοκόμα στο Fiona Stanley Hospital στο Περθ ενώ παλαιότερα είχε δουλέψει στο Royal Perth Hospital.

Είναι ειδική στην νευρο-αποκατάσταση και προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της σε ανθρώπους που έχουν υποστεί εγκεφαλικό ή έχουν σκλήρυνση κατά πλάκας αλλά σήμερα με τον covid-19 σε έξαρση κάνει τα πάντα!

Είναι 13 χρόνια μέλος του νοσηλευτικού συστήματος της χώρας.

«Ήλπιζα πως θα αναβληθούν οι Αγώνες. Όσο πλησίαζε ο καιρός απογοητευόμουν. Ήξερα πως ήθελα να είμαι στο νοσοκομείο και να δουλεύω και παράλληλα να απομακρυνθώ από τα κορίτσια στο χόκεϊ», είπε η Ρέιτσελ.

Στη μάχη κατά του κορονοϊού έχει τεθεί επίσης η Χέιλι Βίκενχαϊζερ (4 φορές χρυσή Ολυμπιονίκης στο χόκεϊ επί πάγου) η οποία είναι φοιτήτρια ιατρικής στον Καναδά.

Φυσικά κανείς δεν ξεχνάει τους αθλητές και τις αθλήτριες από την γειτονική Ιταλία που είναι στην πρώτη γραμμή αυτές τις δύσκολες ημέρες προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες.

The Olympic postponement has been a blessing in disguise for a Sydney gold medal hopeful. Sprint kayaker href=" https://twitter.com/JoBrigdenJones?ref_src=twsrc%5Etfw ">@JoBrigdenJones has gone back to work as a paramedic when her community needs her most. https://t.co/aVheFibhbB @MattCarmichael #7NEWS pic.twitter.com/aMMgX1LvGc

Thanks to all my supporters who have helped me on this epic journey so far! 16 months to go!! #olympics #tokyo2020 #tokyo2020ne #tokyotogether #inthistogether #staysafe #staystrong pic.twitter.com/73h5kwV3sW

Not many years ago, @JoyceSombroek was widely regarded as the finest goalkeeper in women’s international hockey.

Now, the former shot-stopper finds herself on the front line of a global health crisis, playing a key role in fight against the #Covid_19 pandemic. @oranjehockey

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) March 30, 2020