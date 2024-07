Η αποστολή της Αλγερίας στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού πέταξε λουλούδια στον Σηκουάνα ως φόρο τιμής στους συμπατριώτες που δολοφονήθηκαν από τη γαλλική αστυνομία το 1961.

Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, η αποστολή της Αλγερίας προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση για να τιμήσει τους συμπατριώτες που δολοφονήθηκαν από τη γαλλική αστυνομία, το 1961.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την πλεύση της αποστολής στον Σηκουάνα κάποιοι εκπρόσωποι από το αφρικανικό έθνος πέταξαν λουλούδια στον ποταμό, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη όσων χάθηκαν.

Το μακρινό 1961, κατά τη διάρκεια του πολέμου της Αλγερίας για την ανεξαρτησία από τη Γαλλία, πραγματοποιήθηκε μια ειρηνική διαδήλωση από 30.000 Αλγερινούς. Ωστόσο κατέληξε σε αιματοχυσία, αφού η γαλλική αστυνομία απάντησε με βία και ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι γνωστός.

Το βίντεο έκανε γρήγορα το γύρο του διαδικτύου στο Twitter με πολλούς να σχολάζουν θετικά αυτή την κίνηση.

BREAKING:



Now in Paris.



Algeria’s delegation threw flowers into the Seine river during the opening ceremony of the #Paris2024 Olympics, in tribute to Algerians who drowned after being shot in 1961.



pic.twitter.com/Dx2k33JoGH