Ολυμπιακοί Αγώνες: 25 χρόνια από τη μέρα που εξερράγη βόμβα στο Ολυμπιακό Πάρκο στην Ατλάντα (vids)

Σας σήμερα ακριβώς πριν από 25 χρόνια ένα τρομοκρατικό χτύπημα αναστάτωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ατλάντα και εξέθεσε τους Αμερικανούς που είχαν επενδύσει πακτωλό χρημάτων για τα μέτρα ασφαλείας.

Το ημερολόγιο έδειχνε 27 Ιουλίου του 1996. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ατλάντα ήταν ήδη στη δεύτερη εβδομάδα διεξαγωγής τους.

Περίπου 50.000 κόσμος παρακολουθούσε μια συναυλία. Εκείνη την ώρα, σκάει η βόμβα και χάνουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι (μία γυναίκα και ένας οπερατέρ του TRT) ενώ άλλοι 111 καταγράφονται ως τραυματίες.

Οι Αμερικάνοι βλέπουν τα 230.000.000 δολάρια που είχαν επενδύσει για τα τότε σύγχρονα συστήματα ασφαλείας αλλά κι οι 30.000 αστυνομικοί και στρατιώτες, που ήταν υπεύθυνοι για τη φύλαξη όλων των χώρων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να μην μπορούν να αποτρέψουν το εν λόγω τρομακτικό χτύπημα.

Για το συμβάν, επτά χρόνια αργότερα, συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του ο Έρικ Ρόμπερτ Ρούντολφ. Ο ίδιος θα πει τότε ότι ήταν ο υπεύθυνος και γι' άλλα τρομοκρατικά χτυπήματα. Φυσικά, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

We must #neverforget the Atlanta bomber, Eric Rudolph. Thanks @seanspicer for shining a light onto this horrible atrocity. #atlantabombing🇺🇸 pic.twitter.com/fNN0KHfoY7