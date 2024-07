Αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών έγινε ο 29χρονος Βαν ντε Βέλντε, ο Ολλανδός αθλητής, ο οποίος καταδικάστηκε για τον βιασμό ενός 12χρονου το 2016.

Ένας καταδικασμένος βιαστής παιδιών που αγωνίζεται για λογαριασμό της Ολλανδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι δέχτηκε άγριες αποδοκιμασίες, καθώς και μερικά χειροκροτήματα, όταν βγήκε για τον πρώτο του αγώνα μπιτς βόλεϊ την Κυριακή (28/07).

Ο Βαν ντε Βέλντε, ο οποίος καταδικάστηκε για τον βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού το 2016, έχασε στον πρώτο του αγώνα με παρτενέρ τον Matthew Immers από την Ιταλία.

Ο παίκτης του μπιτς βόλεϊ βρέθηκε στο επίκεντρο οργισμένων αντιδράσεων από ανθρωπιστικές οργανώσεις που κατήγγειλαν ότι η συμμετοχή του συγκεκριμένου αθλητή στέλνει επικίνδυνο μήνυμα στους βιαστές και θα προκαλέσει «παράπλευρες απώλειες» στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι αποδοκιμασίες ακούστηκαν όταν ο Βαν ντε Βέλντε παρουσιάστηκε στα πλήθη στο στάδιο δίπλα του Πύργου του Άιφελ στο κέντρο του Παρισιού, αλλά σταμάτησαν όταν ο Ολλανδός συμπαίκτης του Immers βγήκε στον αγωνιστικό χώρο πριν από τον αγώνα του ζευγαριού με την Ιταλία.

Glad to hear lots of boos, but who on earth is cheering for Steven Van De Velde in this clip?



A man convicted of raping a 12 year old child should be rotting away in prison, not playing at the Olympic Games.



