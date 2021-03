28 Μαρτίου του 1993 έγραφε το ημερολόγιο και ο άγνωστος, τότε, Φραντσέσκο Τότι, βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας για ένα παιχνίδι απέναντι στην Μπρέσια.

Ακόμα και τη στιγμή που ο τότε κόουτς της Ρόμα, Βουγιαντίν Μπόσκοφ, του έκανε νόημα για να ετοιμαστεί και να μπει στο ματς, πίστευε πως δεν ήταν για εκείνον και κοίταξε τον διπλανό του, Ρομπέρτο Μούτσι.

Στο 88' μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Ριτσιτέλι και από εκείνη τη στιγμή άρχισε να γράφεται η ιστορία του με την μεγάλη και παντοτινή του αγάπη.

Για το ντεμπούτο του, ο Τότι έχει γράψει στην αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε το 2007:

«Θυμάμαι εκείνο το Σάββατο έπαιζα με τη δεύτερη ομάδα κόντρα στην Άσκολι. Πέτυχα δύο γκολ από το πρώτο ημίχρονο εκείνου του αγώνα και ο προπονητής με έβγαλε στο ημίχρονο και μου είπε ότι θα ταξίδευα με την πρώτη ομάδα στη Μπρέσια για το παιχνίδι πρωταθλήματος!

Δεν περίμενα και πολλά κι εκείνη τη στιγμή θεωρούσα πραγματικά Θείο Δώρο ακόμα και την συμμετοχή μου στην αποστολή της Ρόμα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μπρέσια, ο κ.Μπόσκοφ γύρισε κάποια στιγμή και μου είπε “σήκω, κάνε ζέσταμα κι ετοιμάσου... Θα μπείς κι εσύ”! Κοίταξα τον Ρομπέρτο Μούτσι, τον οποίο είχα δίπλα μου, αλλά εκείνος μου είπε “εσένα λέει, άντε πήγαινε”.

Έκανα ζέσταμα για... δέκα δευτερόλεπτα και μπήκα. Το ματς είχε τελειώσει κι έπαιξα για πέντε λεπτά, όμως ακόμα κι αυτά ήταν σημαντικά. Ήμουν ευτυχισμένος».

This was the start.

Everything that followed was glorious history.

#ASRoma | #OnThisDay in 1993 pic.twitter.com/YsQt9NRgVC

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 28, 2021