Κριστιάνο Ρονάλντο: Η αρχή της θρυλικής πορείας... (vid)

Ο CR7 κρατάει σταθερά το «τιμόνι» της Γιουβέντους εν έτει 2020, έχει κλείσει τα 35 του χρόνια, δείχνει ικανός να συνεχίσει μέχρι και τα 40 δίχως να ρίξει την απόδοσή του και αποτελεί έναν αθλητή παράδειγμα προς μίμηση και επιστημονική μελέτη.

Πριν από 18 χρόνια, όταν ήταν 17 ετών και ξεκινούσε την επαγγελματική του καριέρα φορώντας τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο νεαρός, τότε, Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε τα πρώτα του γκολ μια τέτοια ημέρα, 7 Οκτωβρίου του 2002!

Ήταν ένα παιχνίδι απέναντι στην Μορεϊρένσε, με τον Κριστιάνο να καταφέρνει να βρει δυο φορές το δρόμο για τα δίχτυα στο 34ο και το 90ο λεπτό για να διαμορφώσει το τελικό 3-0, με τον Βίταλι Κουτούζοφ να είναι εκείνος που είχε ανοίξει το σκορ στο 30'.

On this day in 2002, a 17-year-old Cristiano Ronaldo scored the first goals of his professional career for Sporting.

18 years later, he has 740 more pic.twitter.com/8og0rwEY52

