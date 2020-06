H μεγαλύτερη «κλοπή» των Σπερς στο draft με την επιλογή του Τζινόμπιλι! (vids)

Ο Αργεντινός γκαρντ είπε «αντίο» από τα παρκέ και το gazzetta.gr γυρίζει τον χρόνο 20 χρόνια πίσω, όταν οι Σαν Αντόνιο Σπερς πραγματοποιούσαν μια κίνηση που έμελλε να αλλάξει και την ιστορία τους!

Ήταν 30 Ιουνίου 1999 στο «MCI Center» της Ουάσινγκτον όταν την παράσταση έκλεβαν οι Σικάγο Μπουλς με την επιλογή του Έλτον Μπραντ στην κορυφή του draft εκείνης της χρονιάς.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς είχαν επιλέξει στο νούμερο «29», το τελευταίο του πρώτου γύρου, τον Λέον Σμιθ ο οποίος έγινε αμέσως trade για τα δικαιώματα του... Γκόρντον Γκίριτσεκ. Ουσιαστικά επέλεξαν και δεν... επέλεξαν οι Σπερς εκείνο το βράδυ (μιας και ο Κροάτης δεν αγωνίστηκε ποτέ στο Σαν Αντόνιο), οι οποίοι είχαν και μια δεύτερη ευκαιρία στο νούμερο «57», το προτελευταίο της διαδικασίας.

«Στην 57η επιλογή του φετινού draft, οι Σαν Αντόνιο Σπερς επιλέγουν τον Εμάνουελ Τζινομπίλι...» Όχι, ο τόνος δεν είναι λάθος. Έτσι πρωτοακούστηκε το όνομά του για λογαριασμό του ΝΒΑ!

Η συγκεκριμένη επιλογή χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία του draft, αφού πραγματοποίησε την καλύτερη -ίσως- καριέρα από οποιονδήποτε άλλον παίκτη εκείνου του draft.

Ένα draft που είχε παίκτες όπως οι Στιβ Φράνσις, Μπαρόν Ντέιβις, Λαμάρ Όντομ, Ρίτσαρντ Χάμιλτον, Αντρέ Μίλερ, Σον Μάριον, Αντρέι Κιριλένκο, Ρον Αρτέστ και πολλούς ακόμα...

Μάλιστα είχε και έντονο... ελληνικό «χρώμα» αφού επιλέχθηκαν και παίκτες που πέρασαν από τα παρκέ της Α1 όπως οι Αλεκσάνταρ Ραντόγεβιτς (νο12), Ουίλιαμ Έιβερι (νο 14), Κουίνσι Λιούις (νο19), Ρόντνεϊ Μπιούφορντ (νο53).

21 years ago today, the Spurs selected Manu Ginobili with the 2nd to last pick in the 2nd round of the 1999 NBA Draft.

He finished his career as arguably the greatest Sixth Man ever. pic.twitter.com/4p8fTrGajl

— Ballislife.com (@Ballislife) June 30, 2020