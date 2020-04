Ο Σκωτσέζος θρύλος της Λίβερπουλ και νυν τηλεσχολιαστής στο SkySports όπου έχει ανοίξει τεράστια κόντρα με τον Πολ Πογκμπά, πίσω στο 1996 (24/4), έκανε κάτι που μόνο ως στιγμή παραφροσύνης μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ως μέλος της Γαλατασαράι πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Τουρκίας σε επαναληπτικό τελικό στο γήπεδο της Φενέρμπαχτσε και πάνω στην ένταση και την τρέλα των πανηγυρισμών, πήρε τη σημαία της ομάδας του και την κάρφωσε επιδεικτικά στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου!

ON THIS DAY IN 1996: Galatasaray's Graeme Souness planted a Gala flag in the middle of Fenerbahçe's pitch after winning the Turkish Cup.

F*cking madness!

@GalatasaraySK pic.twitter.com/HhdBa8NhwI

— Footy Accumulators (@FootyAccums) April 24, 2020