Ντεζόντε Μάρεϊ: Τον χώρισε η σύντροφός του γιατί διέρρεε φωτογραφίες της (pics)

Ο Ντεζόντε Μάρεϊ και η Τζάνια Μέσελ ήταν μαζί αρκετό καιρό και μάλιστα η ίδια έχει φέρει στον κόσμο το παιδί τους.

Τα πράγματα, όμως, δεν πήγαν τόσο καλά για το ζευγάρι στη διάρκεια της καραντίνας.

Η Μέσελ αποφάσισε να χωρίσει με τον 23χρονο παίκτη των Σπερς, καθώς ο ίδιος δημιούργησε διάφορες σελίδες στα social media και δημοσίευε φωτογραφίες της, όπως ισχυρίστηκε η ίδια.

Μάλιστα, η Μέσελ έκανε και κάποια «τιτιβίσματα», στα οποία έδειχνε την απογοήτευσή της και την στεναχώρια της, από τις πράξεις του Μάρεϊ.

I should've ended a lot of shit before it even started — JaniaMeshell (@janiaabaniiaaaa) May 19, 2020

you went from my biggest fan to my biggest hater — JaniaMeshell (@janiaabaniiaaaa) May 10, 2020

I ain’t rebuilding no bond I ain’t break — JaniaMeshell (@janiaabaniiaaaa) May 10, 2020

I always do right by people regardless of how I’m treated — JaniaMeshell (@janiaabaniiaaaa) April 24, 2020

Im not happy, but I'm not sad I'm just empty — JaniaMeshell (@janiaabaniiaaaa) April 24, 2020

Safe to say you broke my heart but it brought me peace — JaniaMeshell (@janiaabaniiaaaa) April 26, 2020

