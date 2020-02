Μπολόνια - Τενερίφη 72-80: Με κομβικό Μπόγρη σήκωσε το Διηπειρωτικό! (pics & vids)

Σήκωσε το Διηπειρωτικό ξανά η Τενερίφη!

Μπορεί η ιταλική ομάδα να ήταν στο -15 (42-57, 15'), ωστόσο επέστρεψε στην τελευταία περίοδο για να βάλει δύσκολα στους Ισπανούς και να φτάσει στο -3 (67-70, 36'). Εκεί, όμως, «μίλησαν» το τρίποντο του Μαρσελίνιο Χουέρτας και τα επιθετικά ριμπάουντ του Γιώργου Μπόγρη, για να σηκώσει μέσα στο «σπίτι» της την κούπα, την δεύτερη μετά το 2017!

Ο Χουέρτας ήταν κορυφαίος με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ και αναδείχθηκε και MVP. Ο Σερμαντίνι μέτρησε 18 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Σάλιν πρόσθεσε 12 πόντους και ο Ουάιτ 10 και πήρε 7 ριμπάουντ.

Ο Μπόγρης αγωνίστηκε για 12:55 και είχε 5 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα δύο επιθετικά σε κρίσιμο σημείο στα τελευταία λεπτά.

Για την ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς, ο Μίλος Τεόντοσιτς σημείωσε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ, οι Γκέιμπλ και Ρίτσι είχαν από 12 πόντους ο καθένας και οι Μαρμπλ και Μάρκοβιτς από 11 έκαστος. Ο Βινς Χάντερ είχε 4 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 14:19.

Το ματς

Η Μπολόνια βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 11-7 (7'), αλλά η Τενερίφη με σερί 9-0 πέρασε μπροστά (11-16) στο δεκάλεπτο. Η ισπανική ομάδα συνέχιζε να έχει τον έλεγχο και στην δεύτερη περίοδο, πήγε μέχρι το +13 (27-40, 19') και η συνεργασία των Σάλιν - Σερμαντίνι έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια με το 32-42 (20'). Η ιταλική ομάδα προσπάθησε να μειώσει (42-50, 23'), αλλά η Τενερίφη ξέφυγε και πάλι (42-57, 25') και κράτησε την διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο (54-67, 30'). Με επιμέρους 13-3, η Βίρτους απείλησε περισσότερο (67-70, 36'), αλλά το τρίποντο του Χουέρτας για το 67-76 (38') και τα επιθετικά ριμπάουντ του Μπόγρη βοήθησαν την Τενερίφη να «καθαρίσει» και να νικήσει (72-80).

Τα δεκάλεπτα: 11-16, 32-42, 54-67, 72-80.

. @Aaron_White30 knows it: great defense leads to great offense! #IntercontinentalCup I @CB1939Canarias

It's Shermadini's world and we're living in it! 13PTS in the first half for @CB1939Canarias' big man! #IntercontinentalCup

https://t.co/srpd4PFTwA pic.twitter.com/hdd8jabY2F

— FIBA Intercontinental Cup (@FIBAIC) February 9, 2020