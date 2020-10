Προγνωστικά στοιχήματος | Σημείο και στοίχημα με γκολ

Το στοιχείο που χαρακτηρίζει τους εντός έδρας αγώνες της Τρέλεμποργκ, είναι το Under 2.5 γκολ. Είναι ενδεικτικό πως το έχει επιβεβαιώσει στα 9 από τα 10 φετινά ματς που έδωσε ως γηπεδούχος σε επίπεδο πρωταθλήματος (Β Σουηδίας). Αυτή τη στιγμή, όπως επιβεβαιώνουν οι βαθμολογίες στοίχημα, είναι η ομάδα με τη χειρότερη φόρμα στην κατηγορία, έχοντας απολογισμό στα 6 πιο πρόσφατα 1 ισοπαλία και 5 ήττες. Σήμερα υποδέχεται τη Νόρμπι, μία ομάδα που έχει ανάλογο στόχο (την παραμονή στην κατηγορία) και μετράει τέσσερα σερί Under 2.5 γκολ ως φιλοξενούμενη. Πολύ πιθανό έτσι το ενδεχόμενο και σύμφωνα με την αγωνιστική τους συμπεριφορά το μεταξύ τους ματς να κριθεί στα λίγα τέρματα, με το Under 2.5 γκολ σε απόδοση 1.75 στη bet365 να είναι το πρώτο σημείο που κρατάμε από το σημερινό πρόγραμμα.

Ομάδα με επιθετική προσέγγιση στα παιχνίδια της η Νυρεμβέργη, ομάδα της Β Γερμανίας. Σήμερα για το πρωτάθλημα έχει εντός έδρας υποχρεώσεις με Ντάρμσταντ. Και η φιλοξενούμενη είναι ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας και έτσι μοιάζει πολύ λογικό το ενδεχόμενο να δούμε ένα ματς με γρήγορο ρυθμό και αρκετές επιθέσεις από τις δύο ομάδες. Το συνδυαστικό στοίχημα G/G και Over 2.5 γκολ μοιάζει να έχει αρκετές πιθανότητες επιβεβαίωσης και μπαίνει στο παιχνίδι μας.

Μία από τις χειρότερες άμυνες στην Β Ολλανδίας διαθέτει η Εξέλσιορ. Μετράει 13 γκολ παθητικό σε 6 αγώνες. Υποδέχεται τη Ντε Γκράαφσαπ, με τη φιλοξενούμενη να δείχνει πιο αξιόπιστη επιθετικά και αμυντικά από τη σημερινή της αντίπαλο αλλά κυρίως, πιο σταθερή σε απόδοση. Τρεις νίκες και 1 ήττα (7-3 από Αλκμααρ Β) ο φετινός απολογισμός της. Πρόκειται για ομάδα που έχει υψηλές βλέψεις στην κατηγορία και σήμερα δείχνει να έχει το σαφές προβάδισμα για την κατάκτηση των τριών βαθμών, με το διπλό, σημείο που προσφέρεται σε αποδόσεις μεγαλύτερες από το διπλασιασμό, να κλείνει τις επιλογές μας στα προγνωστικά στοιχήματος.