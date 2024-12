No Limits 33: Oι καλύτεροι μαχητές της Βορείου Ελλάδος στην πυγμαχία και στο kick boxing μπαίνουν στο ρινγκ στις 22 Δεκεμβρίου

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου του No Limits 33 Back to North που θα πραγματοποιηθεί 22/12 στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο (Παλέ ντε Σπορ- Νίκος Γκάλης Hall) 15 χρόνια μετά την τελευταία sold out διοργάνωση του θεσμού.

Πρωταγωνιστές οι καλύτεροι μαχητές της Βορείου Ελλάδος στην πυγμαχία και στο kick boxing που θα συμμετέχουν στο ιστορικό τηλεοπτικό show σε διεθνείς αναμετρήσεις με μαχητές από Τουρκία, Βουλγαρία, Αλβανία, Ολλανδία, Αζερμπαϊτζάν, καθώς και σε δύο super fight revenge μεταξύ των κορυφαίων της κατηγορίας.

Τη συγκίνηση της εξέφρασε η διοργανώτρια και παρουσιάστρια του θεσμού Giorgia Bitakou, που επέτρεψε διοργανωτικά όπως είπε στην πιο καυτή έδρα της ιστορίας του θεσμού, ευχαρίστησε θερμά το Δήμο Θεσσαλονίκης για την συνδιοργάνωση, τους μαχητές που θα πρωταγωνιστήσουν, τους προπονητές και τον Βασίλη Κακαρίκο τον θρύλο της κατηγορίας και πρωταγωνιστή του No Limits για πολλά χρόνια στον οποίο θα είναι αφιερωμένη όλη η μαχητική βραδιά.

Με τη σειρά του ο Vasilis North Kakarikos κάλεσε τον κόσμο να κατακλύσει ξανά το Αλεξάνδρειο 22/12 να στηρίξει τους μαχητές και να ζήσουμε μια συγκλονιστική διοργάνωση που θα σηκώσει ξανά ψηλά το μαχητικό πνεύμα.

Έτοιμος για ένα θέαμα ανεπανάληπτο που θα χαραχτεί για πάντα στις μνήμες του κοινού δήλωσε ο Grexican Nick Avramidis επισημαίνοντας πως έχει προετοιμαστεί πολύ δυνατά και θα είναι έτοιμος πάντα για οποιονδήποτε σε Ελλάδα ή εξωτερικό ζητήσει να παίξει μαζί του, ο Αρμενικής καταγωγής κορυφαίος πυγμάχος Armani Danielyan μίλησε για την ανίατη "ασθένεια" από την οποία έχει προσβληθεί και δεν μπορεί να σταματήσει την πυγμαχία μια και επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια διακοπής για να τιμήσει την διοργάνωση και για την αδρεναλίνη (όπως είχε πει πρόσφατα και ο Μάικ Τάισον).

Ο Kostas Papadopoulos που συχνά αγωνίζεται στο εξωτερικό υποστήριξε πως είναι τιμή για όλους να συμμετέχουν στην ιστορική διοργάνωση δήλωσε έτοιμος αλλά και πως περιμένει να δει ποιος θα είναι ο νικητής στο superfight για τη ζώνη No Limits στα 65 kg μεταξύ Εμινίδη και Δίγκα για να ανέβει στο ring μαζί του στην επόμενη διοργάνωση.

Ο Γιάννης Εμίνωβ ξεκαθάρισε με βεβαιότητα πως θα είναι ο αδιαφιλονίκητος νικητής στη ρεβάνς με το Δίγκα και ο Λάμπης Δίγκας παίρνοντας τη σκυτάλη δήλωσε πως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια ο καλύτερα προετοιμασμένος θα νικήσει και όλα θα φανούνε πάνω στο ring.

Τεράστιο ενδιαφέρον βέβαια έχει το revenge prestige fight στα 80 κιλά μεταξύ Chris Avramidis & & Christos Mnatsakanyan , με τον πρώτο να δηλώνει πως λόγω προσωπικών δύσκολων προβλημάτων έχασε τον πρώτο αγώνα αλλά σκοπεύει να τελειώσει με νοκ άουτ την δεύτερη αναμέτρηση.

Ο Αρμενικής καταγωγής εξαιρετικός μαχητής Μνατσακανιαν ανταπάντησε πως ανεβαίνει κατηγορία ξανά για να αποδείξει για δεύτερη φορά πως είναι ξεκάθαρα καλύτερος και πως είναι άριστα προετοιμασμένος αλλά και πως τρίτη ευκαιρία δεν θα υπάρξει.

Ο θρύλος των ring με 200 αγώνες που εξακολουθεί να μάχεται και να διδάσκει ταυτόχρονα Levan Guruli ευχαρίστησε την διοργάνωση για την επιστροφή στην Βόρεια Ελλάδα δήλωσε πως θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό απέναντι στον Τούρκο αντίπαλο και κάλεσε τον κόσμο να έρθει στο Αλεξάνδρειο να ζήσει τους συναρπαστικούς αγώνες.

Ο Αρμενικής καταγωγής Sargis Petrosyan προπονητής του Μματσακανιαν και άλλων αθλητών που θα συμμετέχουν στο τηλεοπτικό show( CosmoteTV μετάδοση) εξέφρασε την ικανοποίηση όλων που επέτρεψε το ιστορικό No Limits τόνισε πως θα είναι μια σημαντική στιγμή για την ιστορία του μαχητικών τεχνών και κάλεσε το κοινό να στηρίξει τους τεράστιους μαχητές που θα αγωνιστούν.

Τέλος ο μαχητής #Ντάνος_Ντούραλη ευχαρίστησε την διοργανώτρια για την τεράστια ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην βασική κάρτα του No Limits και το ίδιο ευγνώμων δήλωσε και ο αντίπαλος του #Giorgi_Dimitrov που κατάγεται από τη Βουλγαρία αλλά ζει στην Ελλάδα.

Η διοργανώτρια αναφέρθηκε και στην καμπάνια κατά της βίας που συνεχίζεται με την Αστερόδεια με σύνθημα στην "Αγάπη δεν χωράει βία" αλλά και στο φαντασμαγορικό show που θα εξελιχθεί παράλληλα με τους αγώνες με προεξέχουσα τη συμμετοχή της υπέροχης καλλιτέχνιδας Villy Razi / Βίλλυ Ραζή .

Τοποθετήθηκε και η αντιδήμαρχος Αθλητισμού κα Γιαννακίδου δηλώνοντας ενθουσιασμένη με την προσωπικότητα της διοργανώτριας και με το ήθος των μαχητών αλλά και υπερήφανη για την συνδιοργάνωση.

Η κα Βάσω Οικονόμου μέλος της πανελλήνιας Ομοσπονδίας kick boxing, δημοσιογράφος , πρόεδρος των Glory Fighters Λάρισας και χρόνια συνεργάτιδα της κα Μπιτάκου δήλωσε εξίσου συγκινημένη με την επιστροφή του θεσμού που 20 χρόνια χάρισε απίστευτες συγκινήσεις σε όλους ενώ έκανε και μια αναδρομή στην επίσης sold out διοργάνωση της Λάρισας.

Παρόν και ο πρώην Περιφερειάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης καλός φίλος της κα Μπιτάκου και υποστηρικτής του θεσμού που είχε τεθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας στο παρελθόν καλωσόρισε την διοργάνωση, εξήρε την μαχητικότητα των πρωταγωνιστών και ειδικά των Ποντίων και κάλεσε την πόλη να παρευρεθεί.

Τον σεβασμό και την στήριξη του στον συναρπαστικό κόσμο των μαχητών και στους στόχους της διοργάνωσης εξέφρασε και ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης κ.Χάρης Παπαγεωργίου.

Παρευρέθησαν οι προπονητές Stelios Shkembi , Μάρκος Κονδυλάκης & Κωστής Κονδυλάκης , Nassos Glikis , Pammaxos AS, ο εκδότης Nikos Petroulakis , και πολλοί δημοσιογράφοι από έντυπα και ηλεκτρονικά μεταξύ των οποίων και η καθηγήτρια δημοσιογραφίας Έλσα Αγοραστού καθώς και ο παλαίμαχος αθλητής και συνεργάτης της διοργάνωσης

#Σωτήρης_Σιρόπουλος.

#No_Limits33

#Back_to_north

#Pale_de_Spor

#Thessaloniki

Έναρξη 17:00 (pre games)

20:00: TV Show (prof.games,)

Προπωλήση TicketServices.gr