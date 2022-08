Στη Γιούτα, ο Λέον Εντουαρντς «πήρε το αίμα του πίσω» από τον Καμαρού Ουσμάν, επτά χρόνια μετά από την πρώτη τους συνάντηση, ρίχνοντας τον 35χρονο Νιγηριανό από το θρόνο του.

Ο Καμαρού Ουσμάν ηττήθηκε για πρώτη φορά σε επίπεδο UFC ενώ για δεύτερη φορά στην καριέρα του δεν βγαίνει από το κλουβί νικητής.

Ο Λέον Εντουαρντς δεν είχε ξεχάσει την ήττα από τον Ουσμάν το 2015 στο Ορλάντο και επτά χρόνια μετά, όντας αήττητος με 11 νίκες πανηγύρισε στο Σολτ Λέικ τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του.

Ο Ουσμάν είχε καταφέρει α είναι πρωταθλητής από το 2019 όταν και πήρε τον τίτλο από τον Γούντλεϊ και διατηρήθηκε στην κορυφή για 6 αγώνες ώσπου που του εκθρώνισε ο Εντουαρντς.

Δείτε το αριστερό χτύπημα με το πόδι που προσγειώθηκε στο κεφάλι του Ουσμάν και τον... τελείωσε:

