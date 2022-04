Ο Λόγκαν Πολ... μάγεψε στο ντεμπούτο του στο WWE, απέναντι στον θρυλικό Rey Mesterio, ενώ προκάλεσε το κοινό μιμούμενος κινήσεις του Eddie Guerrero. Κατά την είσοδό του τα βλέμματα έπεσαν στην πανάκριβη κάρτα Pokemon που κρεμόταν στο λαιμό του.

O Λόγκαν Πολ, εκτός από YouTuber και influencer καταπιάνεται και με τις πολεμικές τέχνες.

Μετά την ήττα από τον KSI (Olajide Olayinka Williams "JJ" Olatunji) και τον αγώνα δεξιοτήτων με το μύθο της πυγμαχία, Φλόιντ Μέιγουεδερ, είπε να δοκιμάσει την τύχη του και στο WWE!

Και μάλιστα, φαίνεται ότι το έκανε με απόλυτη επιτυχία, αφήνοντας το κοινό εντυπωσιασμένο στο ντεμπούτο του.

Ο Πολ έκανε την είσοδό του στο ρινγκ της WrestleMania 38 του Ντάλας, έχοντας στο λαιμό του να κρέμεται μια εξαιρετικά σπάνια κάρτα Pokemon.

Η κάρτα Pikachu Illustrator έχει εκτιμώμενη αξία 900.000 δολαρίων! Σύμφωνα με την εκτίμηση του sportbible, δεν αποκλείεται ο Πολ να φορούσε τον πιο ακριβό εξοπλισμό στην ιστορία του WWE.

Στο εν λόγω ρεπορτάζ, δε, στέκονται στο ότι ο Πολ φόρεσε μια ακριβή κάρτα Pokemon στο λαιμό του κατά τη διάρκεια μιας αθλητικής εκδήλωσης για πρώτη φορά.

Θυμίζουμε ότι στον αγώνα με τον Μέιγουεδερ χρησιμοποίησε μια εξαιρετικά σπάνια κάρτα Charizard.

Όσον αφορά στο... αγωνιστικό σκέλος, ο Πολ αγωνίστηκε στο πλευρό του The Miz απέναντι στον Rey και Dominik Mysterio, τους οποίους και εν τέλει νίκησαν.

Το κοινό ωστόσο, φέρεται να αποδοκίμασε το γεγονός ότι αντέγραψε κινήσεις του θρυλικού Eddie Guerrero.

Συγκεκριμένα αντέγραψε τις κινήσεις Three Amigos, Frog Splash, Latino Heat shoulder shuffle.

Αυτό δεν άρεσε στους θεατές, οι οποίοι ωστόσο μάλλον εκτίμησαν το γεγονός ότι ο Πολ τεχνικά έδειξα να το... έχει.

Δείγμα των αντιδράσεων στο Twitter:

«Ο Λόγκαν Πολ είναι ένας πολύ καλός παλαιστής».

Ενας άλλος πρόσθεσε: «Ο Λόγκαν Πολ έγινε ο νέος Έντι Γκερέρο, αυτός είναι τρελός».

Μία άλλη άποψη αναφέρει: «Ο Λόγκαν Πολ, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανε αυτό στον πρώτο του αγώνα».

Logan Paul was wild for this 😡#WrestleMania pic.twitter.com/SAyCpgJvkl — WWE on BT Sport (@btsportwwe) April 3, 2022