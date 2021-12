Σοκαριστικές εικόνες με παλαιστή να μαχαιρώνει στο κεφάλι διαιτητή κατά τη διάρκεια αγώνα (vid)

Ο παλαιστής Ντεβόν Νίκολσον, γνωστός ως «Hannibal», μαχαίρωσε στο κεφάλι διαιτητή, κατά τη διάρκεια του αγώνα πάλης του, που πραγματοποιήθηκε στο Ίρβινγκ του Τέξας.

Ο διαιτητής του αγώνα, Λάντο Ντελτόρο, έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της επίθεσης που δέχθηκε από τον παλαιστή Ντεβόν Νίκολσον με μαχαίρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να συρράψουν τα τραύματά του στο κεφάλι. Οι γιατροί μάλιστα ανέφεραν ότι λίγο έλειψε να υποστεί υποογκαιμικό σοκ και να χάσει τη ζωή του.

Μετά από αυτή την ακραία και βίαιη επίθεση ο παλαιστής Ντεβόν Νίκολσον, αναμένεται να αποβληθεί για πάντα από τα «ρινγκ».

Από την πλευρά του βέβαια, θεωρεί ότι οι τραυματισμοί του διαιτητή ήταν ατύχημα κατά τη διάρκεια του σόου και ότι ο ρέφερι δεν ζήτησε σε καμία στιγμή από τον Νίκολσον να σταματήσει ή να εκφράσει τα παράπονά του ότι πονούσε.

Ο Λάντο Ντελτόρο πάντως διαβεβαιώνει ότι δεν του δόθηκε η ευκαιρία να ζητήσει βοήθεια, καθώς ο «Hannibal» ήταν από πάνω του και του έβαζε με δύναμη το μαχαίρι στο κεφάλι.

I’m not about “Cancel Culture”, but promotions need to STOP booking “Hannibal”, AKA “Blood Hunter”. There’s been numerous accusations of sexual harassment & several incidents of him legit injuring people. He’s a reckless liability that’s all about himself & getting YouTube views. pic.twitter.com/AfB2hc5LiF

Recovering at home, still a big fuzzy and pain, yes lots of pain. But I’ll live. Thanks you all for out pouring of love and support .

I am a firm believer that if you put good out into the world, good will return to you #downbutnotout pic.twitter.com/0bE71rWbtP