Εχασε τη ζωή του ο MMAer, που ηττήθηκε με βάναυσο νοκ άουτ πριν από λίγες εβδομάδες (vid)

Ο Justin Thornton λίγες μέρες μετά το νοκ άουτ που δέχτηκε σε αγώνα MMA, άφησε την τελευταία του πνοή, στον νοσοκομείο που νοσηλευόταν με πρόβλημα στο νωτιαίο μυελό.

Στις 20 Αυγούστου, ο Justin Thornton πέφτει αναίσθητος στο ρινγκ από χτύπημα που δέχτηκε από τον Dillion Cleckler.

Ο αγώνας για το Bare Knuckle Fighting Championship διήρκησε μόλις 19 δευτερόλεπτα, με τον 38χρονια να δέχεται ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι, το οποίο τον οδήγησε στο νοσοκομείο.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, έχασε τη μάχη με τη ζωή. Την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος του BKFC, Dave Fledman, λέγοντας:

«Σήμερα το πρωί λυπηθήκαμε πολύ, καθώς ειδοποιηθήκαμε για το θάνατο του μαχητή μας Justin Thornton, ο οποίος αγωνίστηκε στο BKFC 20 στις 20 Αυγούστου 2021.

Μαζί με την υπόλοιπη κοινότητα των μαχητικών αθλημάτων, στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».

Just read that Justin Thornton died as a result of this KO at BKFC 20 in August. So sad. RIP. pic.twitter.com/EWLjKm8mCT