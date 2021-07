John Cena: Επέστρεψε στο WWE και είναι έτοιμος για τον Universal τίτλο! (vid)

Ο John Cena, στα 44 του χρόνια είναι και πάλι εδώ και αναμένεται να... ταράξει τα ρινγκ του WWE!

Ο 44χρονος πλέον σούπερ σταρ του WWE, αφήνει για λίγο το χώρο των ταινιών και επιστρέφει στα ρινγκ με αποτέλεσμα οι θαυμαστές του να ξετρελαθούν στο άκουσμα των ευχάριστων νέων.

Φορώντας ένα πράσινο μπλουζάκι με το μήνυμα: «Σεβασμός, ποτέ μην τα παρατάς» ο John Cena επέστρεψε, μετά την επικράτηση του Roman Reigns επί του Edge για τον Universal τίτλο.

«Μου λείψατε, αυτές παραμένουν οι αγαπημένες μου λέξεις», ανέφερε κρατώντας ένα μήνυμα με το «ποτέ μην τα παρατάς».

Ο Cena αναμένεται λοιπόν στο επόμενο διάστημα να μπει και πάλι μέσα στα ρινγκ προσφέροντας τις ξεχωριστές παραστάσεις του όπως μόνο αυτός ξέρει. Βέβαια, το μεγάλο ραντεβού θα είναι στο Summerslam όπου αναμένεται να αντιμετωπίσει τον Roman Reigns για τον τίτλο.



Πώς τον υποδέχτηκε το twitter:

John Cena is a movie star now but that won't stop him from being a grown man who wrestles in jorts. S-rank. Professional wrestling is the only true art form. https://t.co/br8OIZLJGK