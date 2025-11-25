Ο Στέφανος Ντούσκος μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που πεέρασε στους Ολυμπιακούς του Ρίο και τη μάχη με το βάρος του.

Ο Στέφανος Ντούσκος, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, αναφέρθηκε στις αθέτες πλευρές του πρωταθλητισμού, στις υψηλές απαιτήσεις που έχει η κωπηλασία, αλλά και στη μάχη που έδωσε με τα κιλά του στους Ολυμπιακούς του Ρίο το 2016.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αποκάλυψε ότι όταν ήταν αναγκασμένος να διατηρεί το βάρος του στα 70 κιλά χρησιμοποιώντας αμφιλεγόμενες μεθόδους για να το πετύχει.

Να θυμίσουμε ότι λίγους μήνες πριν, ο Ντούσκος κατέκτησε και το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξήχθη στη Σανγκάη.

Αναλυτικά όσα είπε

«Στους Ολυμπιακούς του Ρίο το 2016, ήμουν στα 70 κιλά έπρεπε κι έπρεπε να διατηρήσω το βάρος μου για να τρέξω. Αν είσαι 70,1 κόβεσαι. Κι ήμουν πλήρωμα μαζί με άλλους τρεις αθλητές για να μπορέσουμε να πάρουμε το όριο της βάρκας που ήταν 70.

Ζοριζόμουν πολύ, είχα 3% λίπος, δεν μπορούσα να χάσω κάτι άλλο, έπρεπε να μην πίνω νερό, να τρώω παγάκια γιατί πεινούσα. Έτρωγα μία μπάρα την ημέρα.

Φτάνεις σε μία απόγνωση. Γι’ αυτό και μετά είπαν στον προπονητή “εγώ τέλος, πάω βαριά κατηγορία, δεν μπορώ να το κάνω άλλο στον οργανισμό μου. Γιατί δεν είχα χαρά, δεν είχα τίποτα.

Επειδή δεν έτρωγα, δεν έπινα, ήμουν συνέχεια με το κεφάλι κάτω, δεν ήθελα να μιλήσω σε κανέναν. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος. Ανησύχησαν και οι γονείς μου. Μου είπαν “σταμάτησέ το”»