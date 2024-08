Με εξαιρετική κούρσα ξεκίνησε η ελληνική αποστολή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κωπηλασίας στο Τορόντο του Καναδά με τις Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών Κ23 με χρόνο 6:41.48.

Παγκόσμιο ρεκόρ σημείωσαν οι Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού στον προκριματικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών Κ23 τερματίζοντας σε 6:41.48 και βελτιώνοντας το προηγούμενο δικό τους από πέρυσι κατά 8,65 δευτερόλεπτα. Οι δύο κωπηλάτριες της Ελλάδας πέρασαν πρώτες τη γραμμή του φίνις στην προκριματική σειρά τους και προκρίθηκαν απευθείας στον τελικό.

It's a new WORLD ROWING CHAMPIONSHIP BEST TIME in the Under 23 Lightweight Women's Double Sculls for Envangelia Anastasiadou and Dimitra Kontou of Greece 🇬🇷!



The beat their previous time, set in 2023, by 8.65 seconds, for a new time of 6:41.48. #WRCHStCatharines #WRChamps pic.twitter.com/QnhdRxTdif