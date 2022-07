Η Ευαγγελία Αναστασιάδου άρχισε με ρεκόρ αγώνων στο σκιφ ελ. βαρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στη λίμνη Βαρέζε.

Με εντυπωσιακό τρόπο άρχισε για την εθνική ομάδα κωπηλασίας το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23 στη λίμνη Βαρέζε τη Δευτέρα (25/7).

Η Ευαγγελία Αναστασιάδου εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά του σκιφ ελ. βαρών μετά την 1η θέση που πήρε στον προκριματικό, καλύπτοντας τα 2 χλμ. σε 7:24:59, επίδοση που αποτελεί και ρεκόρ αγώνων. Η Αναστασιάδου πέρασε τα 500μ. σε 1:49.59, τα 1.000μ. σε 3:41.2 και τα 1.500μ. σε 7:24.59

It's a World Championship Best Time in the U23 Lightweight Women's Single Sculls for Evangelia Anastasiadou 🇬🇷 in a time of 7:24.59!



The previous time was 7:28.34, set in 2017.#WRU23CH