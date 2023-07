Πρεμιέρα στην κολύμβηση με πέντε ελληνικές συμμετοχές στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα

Πρεμιέρα στα αγωνίσματα κολύμβησης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα, με πέντε ελληνικές συμμετοχές.

Το μεγάλο πάρτι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου της Φουκουόκα ξεκινά. Τα ξημερώματα της Κυριακής (23/7, 04:32 ώρα Ελλάδας) αρχίζουν τα αγωνίσματα κολύμβησης, μαζί και η προσπάθεια πέντε μελών της εθνικής ομάδας, που ταξίδεψε στην Ιαπωνία με εννέα άνδρες και έξι γυναίκες.



Την αρχή θα κάνει ο Δημήτρης Μάρκος, με τον 20χρονο να αγωνίζεται στα προκριματικά στα 400μ. ελεύθερο. Με 3:49.73 έχει την 25η επίδοση, ενώ το όριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι στα 3:46.78.

Θα ακολουθήσει η προσπάθεια της Άννας Ντουντουνάκη στα 100μ. πεταλούδα. Η Χανιώτισσα, που ανήκει στην Team Future της Bwin, με 57.91 έχει τη 17η επίδοση και αρχικός της στόχος είναι η πρόκριση στα ημιτελικά στη συνέχεια της ημέρας.

Let's get ready for some exciting #Swimming action at the #Fukuoka23 World Championships #AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/N2V5YqDj9a