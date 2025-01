Η ΔΟΕ θα αντικαταστήσει τα 10 μετάλλια του Χολ που χάθηκαν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αντικαταστήσει τα 10 ολυμπιακά μετάλλια του Γκάρι Χολ Τζούνιορ, που χάθηκαν στις καταστροφικές φωτιές στο Λος Άντζελες.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπάχ, η ΔΟΕ αποφάσισε να αντικαταστήσει τα 10 ολυμπιακά μετάλλια του Γκάρι Χολ Τζούνιορ, που αναγκάσθηκε να αφήσει πίσω ο σπουδαίος κολυμβητής όταν είδε το σπίτι του να καταστρέφεται από τις φωτιές στο Λος Άντζελες.

Ο διεθνής Ολυμπιονίκης δήλωσε, οτι πρόλαβε να διασώσει τον σκύλο του, την ινσουλίνη που χρειάζεται για την θεραπεία διαβήτη, ένα πίνακα του παππού του καθώς και ένα θρησκευτικό αντικείμενο αφήνοντας πίσω τα 10 ολυμπιακά μετάλλια που κατέκτησε στους τρείς Ολυμπιακούς αγώνες απο το 1996 έως και το 2004 (5 χρυσά, 3 αργυρά και 2 χάλκινα).

Αναλυτικά η δήλωση του Προέρδρου της Διεθνούς Ολυμπαικής Επιτροπής Τόμας Μπάχ:

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους πολίτες του Λος Άντζελες και τον θαυμασμό μας για το έργο των πυροσβεστών και των δυνάμεων ασφαλείας. Μάθαμε επίσης ότι ένας σπουδαίος Ολυμπιονίκης, ο Gary Hall Jr., έχασε τα μετάλλιά του στη φωτιά. Η ΔΟΕ θα του παράσχει αντίγραφα».

Former US Olympic swimmer Gary Hall Jr was at home in Pacific Palisades when he saw the wildfires from his house.



He describes how he had three minutes to escape, choosing to grab his dog and his medication, but deciding to leave his 10 medals. pic.twitter.com/n91UQEL7si