Το moonwalk του Μαίκλ Τζάκσον πήρε σάρκα και οστά από την ομάδα συγχρονισμένης κολύμβησης των Η.Π.Α με στο τρομερό πρόγραμμα που παρουσίασε στην πισίνα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

