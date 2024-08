Η Κέιτι Λεντέκι με τη νίκη της στα 800μ. ελεύθερο στο Παρίσι, έγινε η πρώτη γυναίκα με τέσσερα διαδοχικά χρυσά στο ίδιο αγώνισμα σε Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που έχει πετύχει μόνο ο Μάικλ Φελπς.

Η Κέιτι Λεντέκι είχε την ευκαιρία και δεν την άφησε να περάσει, η κολυμβήτρια από τις ΗΠΑ κατέκτησε στο Παρίσι τον 4ο διαδοχικό ολυμπιακό της τίτλο στα 800μ. ελεύθερο και έγινε η πρώτη γυναίκα που επικρατεί σε τέσσερις διαδοχικούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο ίδιο αγώνισμα.

Επίτευγμα που στους άνδρες έχει να επιδείξει μόνο ο Μάικλ Φελπς στα 200μ. μικτή ατομική από την Αθήνα το 2004, μέχρι το Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016.

Η Λεντέκι έφθασε στα εννέα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες και συνολικά στα 14 (τέσσερα ασημένια, ένα χάλκινο). Στα 800μ. ελεύθερο το πρώτο χρυσό ήρθε σε ηλικία 15 ετών στο Λονδίνο το 2012, για να ακολουθήσει το Ρίο ντε Τζανέιρο, το Τόκιο και τώρα το Παρίσι.

THE QUEEN OF THE 800M FREESTYLE 🥇



Katie Ledecky wins her fourth consecutive gold medal in the event 🐐 pic.twitter.com/h6ZWOeZacu