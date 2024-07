Η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό κολύμπησε στον Σηκουάνα, το plan B της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων για τη μαραθώνια κολύμβηση και το τρίαθλο.

Η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό κολύμπησε στον ποταμό Σηκουάνα την Τετάρτη (17/7), τηρώντας την υπόσχεσή της την υπόσχεσή της και θέλοντας να δείξει ότι τα νερά του θα είναι αρκετά καθαρά για τη διεξαγωγή των αγώνων της μαραθώνιας κολύμβησης και μέρος του τριάθλου.

Η Ινταλγκό βούτηξε στον Σηκουάνα, μαζί με τον τρις ολυμπιονίκη στο κανόε και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής «Παρίσι 2024», Τόνι Ενσταγκέ, ενώ έκανε και κωπηλασία.

«Έχουμε δουλέψει σκληρά και μετά κατεβαίνεις στο νερό και φαίνεται φυσικό. Το νερό είναι πολύ, πολύ καλό, λίγο δροσερό»», είπε ο Ινταλγκό μετά την εμπειρίας της.

Paris Mayor Anne Hidalgo finally swam in the River Seine, fulfilling a promise to try to convince doubters that its waters will be clean enough to hold Olympic swimming events https://t.co/A9tT2FpAkz pic.twitter.com/1IrupqsKKq