Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο έξαλλος πανηγυρισμός του προπονητή της Τίτμους έγινε viral! (vids)

Η αντίδραση του Ντιν Μπόξαλ είναι επική! Ο προπονητής της νέας χρυσής Ολυμπιονίκη στα 400 μέτρα ελεύθερης κολύμβησης, Αριάρνε Τίτμους έδωσε ένα μοναδικό ρεσιτάλ στην κερκίδα!

Ποια μέτρα ασφαλείας; Εκείνη τη στιγμή, ο Ντιν Μπόξαλ δεν φοβήθηκε ούτε τον κορονοϊό. Ούτε κανέναν. Ο μέχρι χθες άγνωστος προπονητής της Αυστραλέζας, Αριάρνε Τίτμους, είδε την αθλήτρια του να επικρατεί της Αμερικανίδας, Κέιτι Λεντέκι και δεν μπορούσε να ηρεμήσει!

Ο 43χρονος προπονητής σηκώθηκε, άρχισε να ρίχνει γροθιές και κλωτσιές στον αέρα, έσκισε τη μάσκα του και έφτασε μέχρι το σιδερένιο προστατευτικό (ανάμεσα στα διαζώματα), το οποίο κόντεψε να ξεριζώσει! Ένα ξέσπασμα για όσα είχε καταφέρει μαζί με την Τίτμους, την οποία προπονεί εδώ και χρόνια, και είναι πασίγνωστος για τις σκληρές μεθόδους που ακολουθεί.

Η εθελόντρια που ήταν υπεύθυνη για την τήρηση των αποστάσεων προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε, αλλά είναι ολοφάνερο πως ο Μπόξαλ δεν την είχε καν δει!

Δείτε τα βίντεο:

What’s an announcement that would make you react like this? pic.twitter.com/HqfnhLFExn