Tα trials των ΗΠΑ άρχισαν στην Ινδιανάπολη με παγκόσμιο ρεκόρ από την Γκρέτσεν Γουόλς στα ημιτελικά στα 100μ. πεταλούδα γυναικών (55.18) και την Κέιτι Λεντέκι να εξασφαλίζει για 4η φορά στην καριέρα της την παρουσία της σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Με ένα παγκσόμιο ρεκόρ άρχισαν στην Ινδιανάπολη οι αγώνες πρόκρισης των ΗΠΑ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Το σημείωσε η 21χρονη Γκρέτσεν Γουόλς στις ημιτελικές σειρές στα 100μ. πεταλούδα γυναικών με 55.18, καταρρίπτοντας την προηγούμενη επίδοση που ανήκε στη Σουηδή, Σάρα Σέστρεμ με 55.48 από τις 7 Αυγούστου 2016 στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Τη Γουόλς στα ημιτελικά ακολούθησαν η Τόρι Χασκ (πρωταθλήτρια κόσμου στο αγώνισμα το 2022) με 55.79 και η Ρέγκαν Σμιθ (2η στο Τόκιο στα 200μ πεταλούδα και 3η στα 100μ πεταλούδα) με 55.92.

NEW. WORLD. RECORD. 💥



Gretchen Walsh clocks 55.18 in her SEMI HEAT in the 100m women's fly!



📺 NBC & @peacock | #SwimTrials24 pic.twitter.com/3UX8qObvty